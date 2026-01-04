İstanbul 2 No’lu Barosu’ndan Maduro açıklaması: Uluslararası hukuk ihlal edildi

İstanbul 2 No'lu Barosu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri tarafından kaçırılarak alıkonulmasının ve yargılanacağının açıklanmasının, uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini bildirdi.

Baro tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu uygulamanın devletlerin egemen eşitliği, uluslararası hukukun üstünlüğü, demokratik meşruiyet, halkların kendi kaderini tayin hakkı ile insan hak ve özgürlüklerine aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2/4. maddesi uyarınca devletlerin birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına karşı güç kullanma tehdidi ve güç kullanımının yasak olduğu hatırlatılarak, egemen bir devletin iç işlerine dış müdahalenin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kişi özgürlüğü ve güvenliği, insan onuruna saygı, insanlık dışı muamele yasağı, keyfi alıkoyma ve hukuka aykırı yargılamaya ilişkin hükümlerinin de ihlal edildiği belirtilen açıklamada, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi kapsamında halkların kendi kaderlerini tayin hakkının zor kullanımıyla ortadan kaldırılamayacağı kaydedildi.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı'na yönelik uygulamalarının yalnızca ilgili devlete değil, tüm uluslararası hukuk düzenine yönelik ağır bir müdahale niteliği taşıdığı ifade edilen açıklamada, bu tür uygulamaların devletler ve halklar açısından küresel güvenliği de zedelediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla uluslararası hukuk mekanizmalarının işlevsiz hale geldiği savunularak, ABD'nin son adımının bu durumu daha da derinleştirdiği belirtildi.

İstanbul 2 No'lu Barosu, kim tarafından ve kime karşı işlenirse işlensin her türlü hukuka aykırılık, zor kullanımı ve zulme karşı durmaya; ulusal ve uluslararası düzlemde hukuk, adalet ve insan onurunu savunmayı sürdüreceğini kamuoyuna duyurdu.