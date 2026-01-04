Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye ekonomide ve ihracatta rekor kırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programına katıldı. Türkiye'nin rekorlar kırdığını belirten Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Uluslararası sistemin, özellikle BMGK'nın kendisinden beklenenleri yerine getiremediğini ifade eden Erdoğan, bunun bedelini maalesef Gazzeli mazlumların ödediğini söyledi. Çabalarla sağlanan ateşkese rağmen İsrail hükümetinin insani yardım girişlerini engellemeye, sivilleri katletmeye ve istikrarsızlık üretmeye devam ettiğini vurguladı. Çatışmalardan menfaat devşirme gibi bir anlayışlarının asla olmadığını belirten Erdoğan, bugün de bunun olmadığını söyledi. Türkiye'nin dış politikasının esasının düşman üretmek değil, dost kazanmak olduğunu ifade etti. Yüzünü Ankara'ya dönenlerin kazanacağını, kıblesini şaşıranların, kısa vadeli düşünenlerin ve emperyalistlere lejyoner yazılanların ise kaybedeceğini dile getiren Erdoğan, 2026'da bunun teyit edildiğini hep birlikte göreceklerini söyledi. Gerilime yatırım yapanlara inat, herkesin hayrına olacak bir barış ve güvenlik kuşağı kurmanın mücadelesini verdiklerini kaydetti.

Ekonomiye ilişkin verileri de paylaşan Erdoğan, 2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonominin, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara taşınarak yeni bir rekor kırıldığını açıkladı. Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza atıldığını belirten Erdoğan, önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 artan mal ihracatının toplam 273,4 milyar dolara ulaştığını söyledi. 2025'te Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracatının gerçekleştirildiğini vurgulayan Erdoğan, 2025 yılı mal ve hizmet ihracatının 396,5 milyar dolara ulaştığının tahmin edildiğini aktardı. 2002 yılında yüzde 50 civarında olan ihracatın ithalatı karşılama oranının 2025 yılında yüzde 74,8'e yükseldiğini ifade etti.

YÜKSELEN GÜÇ

Başkan Erdoğan, savunma ihracatı ve Togg'un Avrupa yollarındaki başarısı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Yerli ve milli marka Togg'un yeni modelleriyle Avrupa pazarında yer almasının mühendislik ve tasarım gücünü ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, otomotiv sektöründe yıllık 1,5 milyon araç üretimi ve 41 milyar doları aşan ihracatla Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın ise 12'nci en büyük üretim üssü konumunda olunduğunu söyledi. Savunma ihracatında da çok önemli adımlar atıldığını vurgulayan Erdoğan, 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatın, geçen sürede 40 kat artışla 2025 yılında 9 milyar 870 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

YAKIN COĞRAFYADAKİ SAVAŞLAR3

Erdoğan, "Yakın coğrafyamızda süre gelen savaşlara ilave olarak ülkemiz dolaylı maliyeti 150 milyar doları bulan 6 Şubat depremlerinin etkileriyle de mücadele etmiştir. Şunu burada büyük bir gururla söylemek isterim, dünyada pek az ülkenin altından kalkabileceği bu sınamaların üstesinden alnımızın akıyla geldik" diye konuştu.