Son dakika: Elazığ’ın Baskil ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Elazığ’ın Baskil ilçesinde 4,7 büyüklüğünde (Mw) deprem meydana geldi. Depremin, saat 20.27’de kaydedildiği bildirildi.

Depremin, saat 20.27'de kaydedildiği bildirildi. Merkez üssü Baskil olan sarsıntının yerin 9,85 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih (TS) Enlem Boylam Derinlik (km) Tip Büyüklük Yer
2026-01-03 20:27:26 38.40111 38.93917 9.85 MW 4.7 Baskil (Elazığ)
2026-01-03 19:39:14 38.32750 38.91361 7.12 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2026-01-03 19:20:28 39.25944 28.95583 7.16 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-01-03 19:15:04 37.50639 38.65833 8.90 ML 1.3 Hilvan (Şanlıurfa)