Son dakika: Elazığ’ın Baskil ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Elazığ 'ın Baskil ilçesinde 4,7 büyüklüğünde (Mw) deprem meydana geldi.

Depremin, saat 20.27'de kaydedildiği bildirildi. Merkez üssü Baskil olan sarsıntının yerin 9,85 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

