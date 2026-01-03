Son dakika: Devlet Bahçeli'den Venezuela' mesajı: 15 Temmuz ile aynı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin CNN Türk'e değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini eleştirerek, sürecin Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da yaşadığı darbe girişimiyle benzerlik taşıdığını savundu.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin Venezuela'da yapmış olduğu askeri müdahaleyle devlet başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma gerişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur. Bazı yayın organlarındaysa bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır. Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunurken doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle bugün Maduro'yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır. 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin iradesiyle netice alamayan Amerika, bugün Venezuela'da benzer bir girişimde bulunmuştur. Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunması daha doğru olacaktır."

Bahçeli'nin açıklamasında, ABD'nin Venezuela'daki müdahalesinin, 15 Temmuz sürecinde Türkiye'de uygulandığını ileri sürdüğü yöntemlerle örtüştüğü vurgulandı.