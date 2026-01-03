Q Yatırım Bankası soruşturmasında ikinci dalga: 9 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Q Yatırım Bankası'na yönelik "Tefecilik ve Aklama" soruşturması devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi verdikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla gözaltına alınan Banka Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ve Yasef Mitrani 9 Kasım günü tutuklanmıştı.