Galata’dan yükselen ses dünyada yankılandı

İstanbul'da 1 Ocak'ta 520 bin kişi, Galata Köprüsü'nde toplandı. 7'den 70'e tek yürek olan insanlar, Filistin'e desteklerini haykırdı. Bu yürüyüş ve eylem, dünya basınında da gündem haline geldi. Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenen yürüyüş dünya medyasında geniş yer

The New Arab gazetesi, haberinde "İstanbul'da, yılın ilk günü yarım milyon insan Gazze için adalet talep ederek ve İsrail'i saldırıları durdurmaya çağırarak yürüdü" diyerek Türkiye'yi, İsrail'i en sert eleştiren ülkelerden biri olarak tanımladı.

Al Monitor haberinde, "Filistin ve Türk bayrakları sallayan binler, savaşın kırdığı topraklarda şiddetin sona ermesi için bir araya geldi" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Gazze ateşkesindeki rolüne de dikkat çekildi.

Middle East Monitor gazetesi, "Dondurucu soğuğa rağmen katılım çok yüksekti" diye yazdı. Aya Sofya, Sultanahmet, Süleymaniye gibi büyük camilerden sabah namazının ardından çıkan halkın, Galata Köprüsü'ne akın ettiğini hatırlattı.

Al Jazeera gazetesi, sabah namazının ardından toplanan halka dikkat çekti. "İstanbul'daki protestocular İsrail'in soykırımcı savaşına dur demek için yürüdü" dedi.

Times of Israel, Bilal Erdoğan'ın yürüyüşe önderlik etmesini vurgulayarak "Erdoğan'ın oğlu liderliğinde yürüdüler" dedi. Makalede, Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik tepkileri hatırlatılırken, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkilerine de değinildi.

Politics Today ise yürüyüşe Bilal Erdoğan ve diğer tanıdık figürlerin katılımından bahsetti. Dondurucu soğuğa rağmen 520 bine yakın kişinin Filistin'e destek için toplandığını yazdı.

Filistin ve Türk bayrakları sallayan yüz binler, savaşın sürdüğü topraklarda ölümlerin bitmesi için bir araya geldi. İsrail'e büyük tepki gösterdi.