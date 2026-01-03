Başkan Erdoğan: 'Firavun hesap verecek'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı:

Yeni yıla girerken Galata Köprüsü üzerinde tarihi bir ana hep birlikte şahitlik ettik. Bu, şunu gösteriyor, Filistin yalnız değil. Filistin her an bizim can ciğerimiz.

İsrail'in bu düşmanlığı yanına kar kalmayacak. Filistin'i yalnız bırakmadık, bundan sonra da ne Gazze ne Filistin yalnız kalmayacak.

Netanyahu denilen firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz.

BAŞKAN TRUMP'LA GÖRÜŞECEĞİM

Başkan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyriyle ilgili "Benim gerek Sayın Putin'le gerek Zelenski'yle gerekse bu konuda Trump'la Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Pazartesi saat 16.00 gibi Sayın Trump'la da yine bir görüşmemiz olacak. Rusya- Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız" ifadelerini kullandı.

Çadırdan başka her şeye benzeyen, rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların halı, herhalde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz.

ENFLASYON DÜŞÜYOR

Başkan Erdoğan "Gerek enflasyondaki düşüş, gerek Merkez Bankamız'ın rezervi her geçen gün iyiye gidiyor" dedi.

Bizler Gazze için elimizden geleni yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Konteyner göndermek istiyoruz. Onun buna müsaadesi gerekiyor. Müsaade etmediği için gönderemiyoruz.