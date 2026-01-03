Bakım skandalı: Onlarca İETT otobüsü yandı yüzlercesi yollarda kaldı

Sayştay'ın 2024 yılı denetim raporu, İstanbul'daki toplu ulaşım krizinin perde arkasını gün yüzüne çıkardı. Rapora göre, araçların sefere başlamadan önce muhtemel ya da mevcut arızaları tespit etmeye yönelik herhangi bir kontrol veya önleyici faaliyetin bulunmadığı belirlendi.

649 BİN SEFER İPTAL

Raporda, bu formların yalnızca şeklen doldurulduğu, arıza riskini ortadan kaldırmaya yönelik teknik bir denetim içermediği ifade edildi. Rapora göre 25 Kasım 2024 tarihine kadar (11 ay) toplamda 649 bin 82 otobüs seferi iptal edildi. İptallerin 338 bin 669'u arıza kaynaklı gerçekleşti.

19 MİLYAR 724 MİLYON TL

İETT'nin Bakım ve Onarım İhaleleri, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildi. İlgili şirket 2019-2024 döneminde İETT'den 19 milyar 724 milyon TL tutarında 35 ihale aldı. İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonlarında şirketin sahipleri Remzi Baka ve Şaban Baka da gözaltına alınmıştı.

Haber: Barış Savaş