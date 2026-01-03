PODCAST CANLI YAYIN

Arnavutköy'de İETT kazası! Otobüs bariyerlere çarptı

Son dakika haberi! Arnavutköy'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyerlere çarptı. 2 yolcunun hafif şekilde yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Arnavutköy'de İETT kazası! Otobüs bariyerlere çarptı

Arnavutköy'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyerlere çarptı. 2 yolcunun hafif şekilde yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yeri (AA)

Kaza, Bolluca İhsaniye Yolunda saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Arnavutköy’de İETT otobüsü kazaya karıştı

İETT otobüsü (DHA)

ŞOFÖR DİREKSİYON HAKİMİYETİN KAYBETTİ

48 KA Arnavutköy- Kemerburgaz hattında çalışan İETT otobüsünün şoförü, İhsaniye yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İETT otobüsü (DHA)

İçinde yolcular olan otobüs bariyerlere çarptı, ardından da savrularak ters döndü. Bazı yolcular otobüsün içerisinde savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri (DHA)



2 YOLCU YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 yolcuyu ambulansla hastaneye götürdü. Diğer yolcular ise başka otobüse aktarıldı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlem alırken kazaya karışan otobüs bir süre sonra olay yerinden kaldırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN