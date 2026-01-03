Arnavutköy'de İETT kazası! Otobüs bariyerlere çarptı

Arnavutköy 'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyerlere çarptı. 2 yolcunun hafif şekilde yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İETT otobüsü (DHA)

İçinde yolcular olan otobüs bariyerlere çarptı, ardından da savrularak ters döndü. Bazı yolcular otobüsün içerisinde savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.