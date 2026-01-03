Arnavutköy'de İETT kazası! Otobüs bariyerlere çarptı
Son dakika haberi! Arnavutköy'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyerlere çarptı. 2 yolcunun hafif şekilde yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Bolluca İhsaniye Yolunda saat 09.30 sıralarında meydana geldi.
ŞOFÖR DİREKSİYON HAKİMİYETİN KAYBETTİ
48 KA Arnavutköy- Kemerburgaz hattında çalışan İETT otobüsünün şoförü, İhsaniye yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
İçinde yolcular olan otobüs bariyerlere çarptı, ardından da savrularak ters döndü. Bazı yolcular otobüsün içerisinde savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.