Galata Köprüsü’nde yüzbinler dünyaya mesaj verdi: Özgür Gazze, özgür Filistin

Türkiye İstanbul'da tek yürek oldu. Siyasetçisinden işadamına, sanatçısından sporcusuna, 7'den 70 kadar toplumun her kesiminden 520 bin kişi, dün sabah eksi 5 derecede Galata Köprüsü'nde "Filistin'e destek" eylemi için toplandı. İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen mitinge, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde 400'ün üzerinde sivil toplum kuruluşu katıldı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılınan sabah namazının ardından oluşan insan seli, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ve boyunlarına bağladıkları kefiyelerle geniş güvenlik önleminin alındığı köprüde toplandı.

SİSTEMATİK SOYKIRIM

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan,yaptığı konuşmada "Gazze'de yaşanan bir halkın sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışıldığı soykırımdır. Bu kadar alçalmayı mümkün kılan bir zihniyetin başındaki Netanyahu eşkıyasını Rabbimiz Kahhar ismi Şerifiyle Kahr-u perişan eylesin. Siyonizm bugün İsrail Nazizmi olarak kendini göstermektedir ve insanlık bu İsrail Nazizmi ideolojisiyle yüzleşmek zorundadır. Elbette İsrail bunun altında ezilecektir" dedi.

'BAKAN YOK VİCDAN VAR'

Yeni yılın ilk sabahı Galata Köprüsü'nde yüzbinler bir eylem için buluşmadı; bir slogan gösterisi de değildi bu. Orada olan şey, daha ağır ve daha kalıcıydı: İnsanlığın kendini hatırlatma çabası. Çocukların eksik kalan sesi, enkaz altından yükselen bir çığlık gibi köprünün üzerine çöktü. Sabah namazının ardından camilerden çıkanlar köprüye yürüdü. Dondurucu soğuğa rağmen kadınların ve çocukların yoğunluğu dikkat çekiciydi. Özellikle gençler... Boyunlarda kefiye ellerinde Türk ve Filistin bayrakları. "Ey Gazze sana geliyoruz" mesajıydı bu. Orada bulunanların ortak duygusu şuydu: Gazze'de yaşananlar artık kelimelerle örtülemez. "Çatışma" denemez. "Savaş" denemez. Bu ölçekte, bu sistematiklikte ve bu açıklıkta yürütülen bir şiddetin adı vardır: Katliam. Ve kalabalığın en net talebi de buydu: Katil İsrail hesap vermeli Dikkat çekici olan şuydu: Orada yükselen duygu ahlaki bir öfkeydi. Kalabalık şunu söylüyordu: Hiç bir gerekçe, çocuk cesetlerini açıklayamaz. Açlığı, susuzluğu silah hâline getirmeyi meşrulaştıramaz. Ve tarafsızlık, bu ölçekte bir yıkım karşısında artık masum değildir. Galata Köprüsü bir geçiş noktası olmaktan çıktı. Bir vicdan terazisine dönüştü. Orada bulunanlar dünyaya bir çağrıdan çok, bir kayıt bıraktı: Bu katliam normalleştirilmeyecek.

İSRAİL LANETLENDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Filistin'e destek için Galata Köprüsü'ndeydi. Kendi ifadesiyle kadim bir dostluğumuz var. "İsrail bu soykırımla lanetlenen bir ülke tarihe olarak geçti. Bakan olarak değil, bir insan olarak duruşumu göstermek üzere buradayım" dedi.

BOYKOT ÇAĞRISI

Bilal Erdoğan, "Mücadelemizi boykotla sürdürmek zorundayız. Zulüm sadece silahla sürmüyor. Para akışıyla sürüyor. Biz boykotla zulmün normalleşmesine 'dur' diyeceğiz. Sinmeyeceğiz, susmayacağız, Filistin'i unutmayacağız, unutturmayacağız. Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa özgür olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

FUTBOL DÜNYASI GALATA'YA AKIN ETTİ

Gazze'ye destek yürüyüşüne spor camiasından da yoğun bir katılım gerçekleşti. Kulüp başkanları ve taraftar grupları, zulme karşı tek ses oldu.

FİLİSTİN DAVASI KIRMIZI ÇİZGİMİZ!

Tükiye, Filistin halkının haklı davasını dünyaya haykırdı. Bakanlar açıklamalar yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Bütün dünyaya sesleniyoruz. Bir asırdan bu yana süren işgal politikaları sona ermeli, Gazze'deki katliamlara dünya 'dur' demeli" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Gazze'deki mazlumlar özgürlüğüne kavuşuncaya kadar sesimizi duyurmaya gayret edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Filistin kırmızı çizgimiz, her zaman mazlumun yanındayız" sözlerini kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu "Filistin özgürleşinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

AKParti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Bu duruşumuzu kararlı bir şekilde yürüteceğiz" dedi.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, "Üçüncü kez tarihe not düşüyoruz. Filistin milli birlik ve beraberliğimizin en güçlü tezahürü. Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" dedi.