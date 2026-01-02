DEAŞ’ın hücre yapılanması çökertildi: 67 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu, AA

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; sosyal medya platformları üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 32 şüpheli, Yalova'daki saldırıyı gerçekleştiren kişilerle bağlantılı olduğu ve İstanbul'da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri değerlendirilen 41 şüpheli, örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 13 şüpheli, sosyal medyada örgüt yanlısı paylaşımlarda bulunan 14 şüpheli, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve Türkiye açısından tehdit oluşturduğu belirlenen "yabancı terörist savaşçı" statüsündeki 15 şüpheli ile haklarında yakalama kararı bulunan 32 kişi olmak üzere toplam 147 kişi gözaltına alındı.