DEAŞ’ın hücre yapılanması çökertildi: 67 şüpheli tutuklandı
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 72 şüpheliden 67’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.
İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, Yalova'daki DEAŞ üyeleriyle bağlantılı oldukları ve yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri değerlendirilen şüphelilerin de aralarında bulunduğu toplam 147 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 32 şüpheli sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen 115 şüpheliden 67'si tutuklandı, 48'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA TERÖR SUÇLARI BÜROSU TARAFINDAN YÜRÜTÜLDÜ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün mensuplarının ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
SÖZDE ELEBAŞININ YASA DIŞI FAALİYETLERİ DEŞİFRE EDİLDİ
Yapılan çalışmalarda, terör örgütü yanlısı olarak İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlenen ve örgütün sözde hocalığını ile elebaşılığını yaptığı tespit edilen M.Y.'nin, yasa dışı ders ve sohbetler düzenlediği; illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazandırmak amacıyla tebliğ çalışmaları yürüttüğü belirlendi.
3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; sosyal medya platformları üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 32 şüpheli, Yalova'daki saldırıyı gerçekleştiren kişilerle bağlantılı olduğu ve İstanbul'da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri değerlendirilen 41 şüpheli, örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 13 şüpheli, sosyal medyada örgüt yanlısı paylaşımlarda bulunan 14 şüpheli, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve Türkiye açısından tehdit oluşturduğu belirlenen "yabancı terörist savaşçı" statüsündeki 15 şüpheli ile haklarında yakalama kararı bulunan 32 kişi olmak üzere toplam 147 kişi gözaltına alındı.
32 ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLDİ
Gözaltına alınan şüphelilerden 32'si, "Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından terör örgütleriyle ilişkili olarak tanımlandıkları" gerekçesiyle geri gönderme merkezine sevk edilerek sınır dışı edildi.
67 TUTUKLAMA, 48 ADLİ KONTROL
Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 115 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan 72 şüpheliden 67'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan 48 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.