Daltonlar davasında izinsiz kayıt soruşturması: 1 avukat tutuklandı
“Daltonlar suç örgütü” davasının duruşmasında bazı sanıkların jandarmaya saldırmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, duruşmada izinsiz kayıt aldıkları tespit edilen 3 avukat hakkında gözaltı kararı verildi; avukatlardan biri cezaevine gönderildi.
Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülen "Daltonlar suç örgütü" davasının duruşmasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada, duruşma sırasında izinsiz ses ve görüntü kaydı aldıkları tespit edilen 3 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan avukatlardan biri tutuklandı.
JANDARMAYA SALDIRDILAR
Edinilen bilgilere göre, "Daltonlar suç örgütü" davasının duruşması sırasında bazı sanıkların jandarmaya fiziki saldırıda bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede, duruşma esnasında izinsiz şekilde ses ve görüntü kaydı alındığı, bu kayıtları alan kişilerin İstanbul 1 No'lu Barosu'na kayıtlı 3 avukat olduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında avukatlar T.G., S.K. ve K.Y. hakkında "Ses veya görüntülerin kayda alınması" ile "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından gözaltı kararı verildi.
1 AVUKAT TUTUKLANDI
Gözaltına alınan avukatlardan, İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı T.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SORUŞTURMA
Başsavcılıktan 23 Aralık'ta yapılan açıklamada, 22 Aralık'ta Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince 363 sanığın yargılandığı ve kamuoyunda "Daltonlar suç örgütü davası" olarak bilinen davanın duruşmasında kararın açıklandığı sırada, bir kısım sanıklar tarafından duruşmanın düzen ve güvenliğini sağlamakla görevli jandarma personeline yönelik fiziki saldırıda bulunulduğu, ayrıca kamu malına zarar verildiği kaydedilmişti.
Açıklamada, yaşanan olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar verme" suçları yönünden soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
Başsavcılıktan yapılan bir diğer açıklamada ise yargılama sırasında görevli jandarma personeline yönelik mukavemet eyleminin gerçekleştirildiği hatırlatılarak, duruşma esnasında izinsiz şekilde ses ve görüntü kaydı alındığı, bu fiilin İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı 3 avukat tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı aktarılmıştı.
Açıklamada, şüpheli avukatlar T.G, S.K. ve K.Y. hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286'ncı maddesinde düzenlenen "ses veya görüntülerin kayda alınması" ve aynı Kanun'un 220/7 maddesinde düzenlenen "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından, konut ve bürolarında hakimlik kararına dayalı olarak arama faaliyeti gerçekleştirildiği ve gözaltına alınmaları yönünde talimat verildiği belirtilmişti.