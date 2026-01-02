Bakan Fidan'dan Yemen diplomasisi! Suudi Arabistan saldırı düzenlemişti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan ve BAE'li mevkidaşlarıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'dan Yemen'e saldırı

SUUDİ ARABİSTAN SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Suudi Arabistan'ın, Yemen'in Hadramevt kentideki Birleşik Arap Emirlikleri yanlısı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerine yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

UÇAK KRİZİ

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK), Suudi Arabistan resmi heyetini taşıyan uçağın Uluslararası Aden Havalimanı'na inmesine izin vermediği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, son haftalarda Yemen'in doğusunda yaşanan gelişmelere dikkati çekti.

GGK Başkanı Aydarus ez-Zübeydi'yi, Yemen Başkanlık Konseyi üyesi olmasına rağmen siyasi taahhütlerini hiçe sayarak birçok tek taraflı kararı almakla suçlayan Al Cabir, "Zübeydi'nin kararlarından en tehlikeli olanları ise Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerine askeri saldırısı oldu." dedi.

SUUDİ UÇAĞINA İZİN ÇIKMADI

Söz konusu askeri saldırılar sonucu güvenlik boşluklarının yanı sıra sivillerden çok sayıda kişinin öldüğü veya yaralandığını aktaran Al Cabir, şunları kaydetti:

Suudi Arabistan, tansiyonu düşürmek ve her iki vilayetteki GGK güçlerinin çekilmesi için GGK ile haftalar önce başlattığı yoğun çabaları düne kadar sürdürdü. Ancak Suudi Arabistan'ın tüm bu çabaları GGK Başkanı Zübeydi tarafından inatla reddedildi. Zübeydi son olarak da 1 Ocak 2026'da Suudi Arabistan resmi heyetini taşıyan uçağın Aden'e inmesine izin vermedi.

Suudi Arabistan resmi heyetinin, Yemenli tüm tarafların çıkarları için Başkanlık Konseyi'yle varılan mutabakat kapsamında Aden'e gelme planı yaptığına işaret eden Al Cabir, ancak Zübeydi'nin verdiği talimatlarla Uluslararası Aden Havalimanı'nı da uçuşlara kapattığını ifade etti.

Zübeydi'nin "sorumsuzca tutumlarıyla" Yemen'deki siyasi, askeri ve güvenlik çabalarını baltaladığını aktaran Al Cabir, "Zübeydi'nin kendi bireysel çıkarları doğrultusunda sergilediği bu tutumla" ayrıca sükuneti sağlama sürecini de baltaladığına işaret etti.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Al Cabir, Zübeydi'yi "GGK Başkanı sıfatıyla uyguladığı gündemlerle güney halkının çıkarlarına ve davalarına zarar vermek ve onlarla Suudi Arabistan arasını açmakla" suçladı.

YEMEN'DE NELER OLUYOR?

Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı GGK, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu illerini askeri hamlelerle ele geçirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık sabahı Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığının onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye, Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.