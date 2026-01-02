PODCAST CANLI YAYIN

11 milyonluk vurgun iddiası! Kadıköy’deki o galeriye operasyon: Araçlar sahiplerine teslim edildi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, müşterilerden ve yatırımcılardan milyarlarca liralık vurgun yaptığı iddiasıyla gündeme gelen lüks otomobil galerisine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan S CLASS isimli lüks otomobil galerisine operasyon gerçekleştirdi.

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon. (İHA)

Operasyon kapsamında galeri içerisinde bulunan otomobiller üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda sahibi tespit edilen araçlar sahiplerine teslim edilirken, sahibi belirlenemeyen araçların ise yediemin otoparkına çekildiği öğrenildi.

Söz konusu galerinin sahibinin müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı iddia edilen yaklaşık 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürülmüş, galeri ise bir süredir kapalı bulunmuştu.

Mağdur olduklarını iddia eden çok sayıda kişinin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

