Recep Tayyip Erdoğan’dan yeni yılda "Terörsüz Türkiye" vurgusu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı video mesajda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Bölgemizde etkisi artan savaş, kriz ve gerilim ortamına rağmen emin ve ehil kadroların yönetiminde Türkiye'nin kutlu yolculuğunu güvenle sürdürdüğünü vurguladı.

EKONOMİ: Kararlılıkla uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlarına geniş bir yelpazede şahitlik edildiğini belirten Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin güçlendiğini, ihracatta vites yükseltildiğini ifade etti.

TURİZM: Turizmden savunma sanayiine kadar birçok alanda rekordan rekora koşulduğunu kaydeden Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesinin dar gelirli vatandaşları çok uygun şartlarla ev sahibi yapmasının yanı sıra konut ve kira fiyatlarındaki köpüğün inmesine de katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

DEPREM BÖLGESİ: Söz verildiği üzere 27 Aralık'ta Hatay'da yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla 455 bininci deprem konutunun anahtarının hak sahiplerine büyük bir gururla teslim edildiğini aktardı.

SURİYE: Hakkı, adaleti ve vicdanı merkeze alan siyasetin yansımalarının Suriye ve Gazze başta olmak üzere bölgemizin her yanında görüldüğünü dile getirdi.

GAZZE: 71 bin kardeşimizi şehit edenlerin adalete hesap verene kadar sinilmeyeceğini, susulmayacağını ve bu soykırımın asla unutturulmayacağını vurguladı.

DURMAK YOK: Erdoğan, 2026 yılında da laf yerine iş üreten, polemik yerine icraat yapan, eserler ve yatırımlarla konuşmaya devam edeceklerini ifade etti.

İsrail'in Somaliland provokasyonuna karşı Başkan Erdoğan'ın Somali lideriyle gerçekleştirdiği görüşme Tel Aviv'i rahatsız etti. İsrail basını, Türkiye'nin bölgedeki stratejik hamlelerini "Önümüzdeki en büyük engel" manşetleriyle duyurdu. Tel Aviv merkezli HM News, Başkan Erdoğan'ın İsrail'in kararını yasadışı ve kabul edilemez olarak nitelendirdiğine dikkat çekti.

REKORLARA İMZA ATTI

Başkan Erdoğan, 2025 yılı boyunca 176 telefon görüşmesi, 24 yurt dışı ziyaret, 270 görüşme ve kabul gerçekleştirdi. 91 lideri Türkiye'de ağırlayan Erdoğan, bu alanda da rekora imza attı. Yurt içinde ise deprem konutlarının teslimi ve toplu açılışların yapıldığı 26 şehre, bazılarına birden fazla olmak üzere toplam 29 ziyaret gerçekleştirdi.

TARİHİ BİR FIRSAT YAKALADIK

Başkan Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını da kutladı. Askerlere telefonla hitap eden Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefine vurgu yaparak, teröre asla müsaade edilmeyeceğini söyledi. Çok ciddi zorluklara ve engellere rağmen elde edilen kazanımların kalıcı başarılara dönüştürülmesi yolunda tarihi bir fırsat yakalandığını ifade etti.