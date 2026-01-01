Emine Erdoğan’dan yeni yıl mesajı!

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından 2025'te katıldığı program ve etkinliklerden görüntülerin yer aldığı videoyu paylaştı. Şu ifadeleri kullandı: "Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde dayanışmamızı koruduğumuz huzurlu bir yıl temenni ediyorum. 2026'nın, mazlum coğrafyalarda zulümlerin son bulduğu, barışın, mutluluğun, refahın hakim olduğu bir yıl olması dileğiyle".

