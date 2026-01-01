Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! İki yeni sondaj gemisi göreve başladı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından müjde verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Dr. Berat Albayrak'ın başlattığı "Milli enerji hamlesi" çerçevesinde oluşturulan sondaj gemileri filosuna, iki geminin daha katıldığını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Filomuza iki yeni derin deniz sondaj gemisi dâhil etmiş bulunuyoruz. Çağrı Bey, Somali açıklarında, Yıldırım Karadeniz'de görev yapacak. Bu alanda dünyanın 4. büyük filosuna sahip olduk" dedi. Filodaki gemi sayısı 6'ya çıktı.

