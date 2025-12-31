Şantiye-M uygulaması 1 Ocak itibarıyla zorunlu olacak!

PODCAST CANLI YAYIN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Şantiye-M" uygulaması ile şantiyelerde dijital dönemin başladığını duyurdu. Buna göre, e-Devlet’e entegre edilen uygulamanın kullanımı 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren zorunlu olacak. Uygulamayla şantiye şefleri işin ilerleyişini, günlük faaliyet raporlarını, ekipman durumlarını dijital ortamda kayıt altına alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Şantiye-M" uygulaması ile şantiyelerde dijital dönemin başladığını duyurdu.

Şantiyelerde dijital dönem! Mobil Şantiye Defteri 1 Ocak 2026’da zorunlu oluyor



1 OCAK 2026'DAN İTİBAREN ZORUNLU



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Şantiye-M uygulamasıyla; şantiye şefleri işin ilerleyişini, günlük faaliyet raporlarını, ekipman durumlarını dijital ortamda kayıt altına alacak. Şantiye şeflerinin üstlendikleri işler anlık olarak takip edilebilecek. e-Devlet'e entegre edilen uygulamanın kullanımı 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren zorunlu olacak." denildi.

Bakanlık sosyal medyadan paylaştı (Ekran görüntüsü)Bakanlık sosyal medyadan paylaştı (Ekran görüntüsü)

ŞANTİYE DEFTERİ DİJİTALDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, yapı müteahhitliği ve şantiye şefliği mevzuatlarında yapılan değişiklikle, şantiye şeflerinin iş takip defteri mobil uygulama kullanılarak dijitalleştirildi, yapı müteahhitlerinin yeterlik belgelerini şirket bölünme ve ortaklık hallerinde de kullanabilmelerine imkan sağlandı.

Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" ile "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte" yapılan değişiklikler geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlandı.

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği ile şantiye şeflerinin tuttuğu günlük defterler mobil uygulama üzerinden elektronik olarak kayıt altına alınacak.

Şantiye şefleri, işin hangi bölümlerinde çalışıldığını, işin ilerleyişini, karşılaşılan engelleri, şantiyede çalışan işçi sayısı ile kullanılan araç, iş makinesi ve teçhizatın tür ve miktarlarını fotoğraflarla birlikte elektronik şantiye defterine kaydedebilecek.

Elektronik şantiye defteri tutulması 2026'dan itibaren zorunlu olacak. İdareler şantiye şeflerinin çalışmalarının tam zamanlı hizmet prensibine uygunluğunu da periyodik olarak denetleyecek.

Sisteme kayıtlı 225 bin 303 şantiye şefini ilgilendiren yönetmelik değişikliğiyle, inşaat sektöründe yapı müteahhitleri ve şantiye şeflerinin niteliklerinin artırılması, işlerin kolaylaştırılması ve sektördeki güncel ihtiyaçların karşılanması amaçlanıyor.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle de yapı müteahhitlerinin yeterlik belgelerini şirket bölünme ve ortaklık hallerinde de kullanabilmelerine imkan tanınırken, yapı kooperatiflerinin geçici yetki belgesiyle yapabilecekleri işler yeniden tanımlandı.

Bu kapsamda, kooperatifler artık ortalama yapı alanı 10 bin metrekareye kadar olan inşaatları yeterlik sistemine tabi olmadan geçici belge ile üstlenebilecek.

Yapı müteahhitleri ve altyükleniciler daha önce yaptıkları işlerden elde ettikleri yapı ruhsatı ve kullanma izin belgelerine dayalı iş deneyimlerini yıl sonuna kadar doğrudan kullanabilecek

