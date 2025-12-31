Şantiye-M uygulaması 1 Ocak itibarıyla zorunlu olacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Şantiye-M" uygulaması ile şantiyelerde dijital dönemin başladığını duyurdu. Şantiyelerde dijital dönem! Mobil Şantiye Defteri 1 Ocak 2026’da zorunlu oluyor



1 OCAK 2026'DAN İTİBAREN ZORUNLU



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Şantiye-M uygulamasıyla; şantiye şefleri işin ilerleyişini, günlük faaliyet raporlarını, ekipman durumlarını dijital ortamda kayıt altına alacak. Şantiye şeflerinin üstlendikleri işler anlık olarak takip edilebilecek. e-Devlet'e entegre edilen uygulamanın kullanımı 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren zorunlu olacak." denildi.

Bakanlık sosyal medyadan paylaştı (Ekran görüntüsü) ŞANTİYE DEFTERİ DİJİTALDE



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, yapı müteahhitliği ve şantiye şefliği mevzuatlarında yapılan değişiklikle, şantiye şeflerinin iş takip defteri mobil uygulama kullanılarak dijitalleştirildi, yapı müteahhitlerinin yeterlik belgelerini şirket bölünme ve ortaklık hallerinde de kullanabilmelerine imkan sağlandı. Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" ile "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte" yapılan değişiklikler geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlandı. Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği ile şantiye şeflerinin tuttuğu günlük defterler mobil uygulama üzerinden elektronik olarak kayıt altına alınacak.