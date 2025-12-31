Mehmet Akif Ersoy etkin pişmanlıktan yararlanamayınca cezaevine geri gönderildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinde bulundu. Ersoy bu kapsamda dün adliyeye getirildi. Ancak soruşturmada bilinmeyen yeni bilgi vermediği için tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇAY İÇMEYE GİTMİŞ!

Bu arada Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı aynı operasyon kapsamında tutuklandı. Ateş ifadesinde "Ersoy'un Piyalepaşa'daki evine 2018-2020 yılları arasında gittim, çay içmeye uğramışlığım olmuştur" dedi. Taner Çağlı ise ifadesinde şok açıklamalarda bulundu. Mehmet Akif Ersoy'un 2 kızla Göcek'te tatil yaptığı sırada yatına geldiğini söyledi. "Mehmet Akif'i iki kadınla da yatakta gördüm. Sonra sinirlendim, uyudum. Daha sonra yanıma geldiler. Ben de azarladım ve tekneyi terk etmelerini söyledim" diye konuştu.



İFADE SÜRECİ 3 SAAT SÜRDÜ

Mehmet Akif Ersoy, dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. 3 saat savcıya ek ifade verdi. Aynı sözlerini tekrar etti.

ŞEYMA SUBAŞI GÖZALTINDA

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, ABD'den Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalima nı'nda gözaltına alındı.



TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci ile Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan aralarında manken Buse İskenderoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber: Deniz Yusufoğlu