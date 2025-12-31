PODCAST CANLI YAYIN

Mehmet Akif Ersoy etkin pişmanlıktan yararlanamayınca cezaevine geri gönderildi!

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Yeni bilgi vermeyince cezaevine geri gönderildi...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Mehmet Akif Ersoy etkin pişmanlıktan yararlanamayınca cezaevine geri gönderildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinde bulundu. Ersoy bu kapsamda dün adliyeye getirildi. Ancak soruşturmada bilinmeyen yeni bilgi vermediği için tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇAY İÇMEYE GİTMİŞ!
Bu arada Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı aynı operasyon kapsamında tutuklandı. Ateş ifadesinde "Ersoy'un Piyalepaşa'daki evine 2018-2020 yılları arasında gittim, çay içmeye uğramışlığım olmuştur" dedi. Taner Çağlı ise ifadesinde şok açıklamalarda bulundu. Mehmet Akif Ersoy'un 2 kızla Göcek'te tatil yaptığı sırada yatına geldiğini söyledi. "Mehmet Akif'i iki kadınla da yatakta gördüm. Sonra sinirlendim, uyudum. Daha sonra yanıma geldiler. Ben de azarladım ve tekneyi terk etmelerini söyledim" diye konuştu.


İFADE SÜRECİ 3 SAAT SÜRDÜ

Mehmet Akif Ersoy, dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. 3 saat savcıya ek ifade verdi. Aynı sözlerini tekrar etti.

ŞEYMA SUBAŞI GÖZALTINDA

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, ABD'den Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalima nı'nda gözaltına alındı.


TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci ile Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan aralarında manken Buse İskenderoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber: Deniz Yusufoğlu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı: İstanbul'da kar yağışı başladı! Okullar tatil olacak mı?
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e Somaliland tepkisi: "Bağımsızlığını tanıma kararı gayrimeşrudur"
Mehmet Akif Ersoy'un yeniden ifadesi alındı! Etkin pişmanlıktan mı faydalanacak?
Şeyma Subaşı ayağının tozuyla gözaltına alındı!
CHP'li sarhoş ilçe başkanının çarparak sakat bıraktığı genç olayında kan donduran ifade: 'Ciddi bir kaza değildi'
SDG'ye verilen süre doluyor! Suriye askeri heyeti Ankara'ya geldi: Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik kabul
Aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli de var! Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama talebi
2026 yılının ilk sabahı Galata Köprüsü'nden dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz | Çağrılar peş peşe...
Öcalan'dan muğlak 'Suriye' çağrısı! SDG'ye daha da ayak direttirecek açıklama: "Halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği model..."
Terörsüz Türkiye'ye tarihi ve ilmi altyapı! Mütefekkir Sadık Albayrak 'Son Devir Osmalı Uleması’nda belgeledi: Kavaid-i Lisan-i Kürdi
Şehitlere veda: İlker Pehlivan karanfillerle uğurlandı | Kardeşi Turgut Külünk'ü böyle uğurladı: Bizi orada bekle ağabey
Fenerbahçe'ye dev müjde! 2 transfer 1 ayrılık
Obama-Clinton yapımı DEAŞ İsrail için sahaya sürüldü! Nihai hedef Terörsüz Türkiye: SDG'nin El Hol'den saldığı kalleşler Yalova'dan çıktı
Galatasaray'dan Inter'e Hakan teklifi! İşte o rakam
Emekliye ocakta 19 bin TL taban maaş: SSK, BAĞ-KUR'luya yüzde 12.42 enflasyon zam hesabı geldi
TOKİ 500 bin sosyal konut kurasında 2. gün: Şırnak'ta hak sahipleri belli oldu
Veyis Ateş ile Taner Çağlı'nın ifadeleri ortaya çıktı... Olay Mehmet Akif Ersoy iddiası: Beni dörtlü ilişkiye davet etti
DEAŞ operasyonunda çarpıcı detaylar: Hedef Türkiye'ydi! "Ölüm çantası" ele geçirildi
Türkiye Sigorta ve Türk Kızılay'dan Gazze’ye destek: Gazze’ye ulaşan her bir koli bir umut mesajıdır!
Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı! Bu ilk değil...