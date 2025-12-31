Hain saldırıda şehit düşen kahraman polisler dualarla uğurlandı

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit düşen polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) Yalova ve şehitlerin memleketinde dualarla veda edildi. Duygu dolu anların yaşandığı cami avlusunda, şehidin yakınlarını aile üyeleri ve protokol üyeleri teskin etti. Turgut Külünk, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Yasin Koçyiğit Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde toprağa verildi. İlker Pehlivan da eşinin isteği üzerine Yalova'dan uğurlandı.



Şehit Turgut Külünk, emekliliği 1 yıl önce dolmasına rağmen, yüksek lisans öğrencisi kızına destek olmak için çalışmaya devam ediyordu. Şehidin kardeşi, ağabeyinin tabutuna sarılarak, "Bizi orada bekle ağabey" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.



Şehit İlker Pehlivan, için gözyaşlarına boğulan Kader Pehlivan ile şehidin oğlu Ediz Mete (15) mezara karanfil bıraktı, kızı Elif Begüm (12) ise babasının kabrine su döktü.



Şehit Yasin Koçyiğit, evli ve iki çocuk babasıydı. Şehidin oturduğu binaya Türk bayrakları asıldı.