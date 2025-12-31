PODCAST CANLI YAYIN

Hain saldırıda şehit düşen kahraman polisler dualarla uğurlandı

Hain saldırıda şehit düşen polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit dua ve gözyaşı eşliğinde uğurlandı

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Hain saldırıda şehit düşen kahraman polisler dualarla uğurlandı

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit düşen polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) Yalova ve şehitlerin memleketinde dualarla veda edildi. Duygu dolu anların yaşandığı cami avlusunda, şehidin yakınlarını aile üyeleri ve protokol üyeleri teskin etti. Turgut Külünk, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Yasin Koçyiğit Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde toprağa verildi. İlker Pehlivan da eşinin isteği üzerine Yalova'dan uğurlandı.


Şehit Turgut Külünk, emekliliği 1 yıl önce dolmasına rağmen, yüksek lisans öğrencisi kızına destek olmak için çalışmaya devam ediyordu. Şehidin kardeşi, ağabeyinin tabutuna sarılarak, "Bizi orada bekle ağabey" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit İlker Pehlivan, için gözyaşlarına boğulan Kader Pehlivan ile şehidin oğlu Ediz Mete (15) mezara karanfil bıraktı, kızı Elif Begüm (12) ise babasının kabrine su döktü.

Şehit Yasin Koçyiğit, evli ve iki çocuk babasıydı. Şehidin oturduğu binaya Türk bayrakları asıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı: İstanbul'da kar yağışı başladı! Okullar tatil olacak mı?
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e Somaliland tepkisi: "Bağımsızlığını tanıma kararı gayrimeşrudur"
Mehmet Akif Ersoy'un yeniden ifadesi alındı! Etkin pişmanlıktan mı faydalanacak?
Şeyma Subaşı ayağının tozuyla gözaltına alındı!
CHP'li sarhoş ilçe başkanının çarparak sakat bıraktığı genç olayında kan donduran ifade: 'Ciddi bir kaza değildi'
SDG'ye verilen süre doluyor! Suriye askeri heyeti Ankara'ya geldi: Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik kabul
Aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli de var! Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama talebi
2026 yılının ilk sabahı Galata Köprüsü'nden dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz | Çağrılar peş peşe...
Öcalan'dan muğlak 'Suriye' çağrısı! SDG'ye daha da ayak direttirecek açıklama: "Halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği model..."
Terörsüz Türkiye'ye tarihi ve ilmi altyapı! Mütefekkir Sadık Albayrak 'Son Devir Osmalı Uleması’nda belgeledi: Kavaid-i Lisan-i Kürdi
Şehitlere veda: İlker Pehlivan karanfillerle uğurlandı | Kardeşi Turgut Külünk'ü böyle uğurladı: Bizi orada bekle ağabey
Fenerbahçe'ye dev müjde! 2 transfer 1 ayrılık
Obama-Clinton yapımı DEAŞ İsrail için sahaya sürüldü! Nihai hedef Terörsüz Türkiye: SDG'nin El Hol'den saldığı kalleşler Yalova'dan çıktı
Galatasaray'dan Inter'e Hakan teklifi! İşte o rakam
Emekliye ocakta 19 bin TL taban maaş: SSK, BAĞ-KUR'luya yüzde 12.42 enflasyon zam hesabı geldi
TOKİ 500 bin sosyal konut kurasında 2. gün: Şırnak'ta hak sahipleri belli oldu
Veyis Ateş ile Taner Çağlı'nın ifadeleri ortaya çıktı... Olay Mehmet Akif Ersoy iddiası: Beni dörtlü ilişkiye davet etti
DEAŞ operasyonunda çarpıcı detaylar: Hedef Türkiye'ydi! "Ölüm çantası" ele geçirildi
Türkiye Sigorta ve Türk Kızılay'dan Gazze’ye destek: Gazze’ye ulaşan her bir koli bir umut mesajıdır!
Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı! Bu ilk değil...