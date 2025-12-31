Galata Köprüsü'nde yarın sabah "Gazze için destek yürüyüşü" düzenlenecek! Milyonlarca vatandaş "Filistin'i unutmuyoruz" diye haykıracak

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş, sabah saat 08.30'da başlayacak. Tüm Türkiye, tek yürek olup Gazzeliler'in haklı mücadelesini dünyaya haykıracak. Tügva Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da 1 Ocak'ta herkesi Galata Köprüsü'ne davet etti. "Cumhurbaşkanımızın çabasına ve güçlü liderliğine çok değer veriyoruz" dedi.

