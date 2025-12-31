DEAŞ’e ağır darbe! 21 ilde eş zamanlı operasyonla 357 terörist yakalandı

Yalova'daki DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonrası 21 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplam 357 şüpheli gözaltına alındı. Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van'da DEAŞ'e yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

357 DEAŞ'LI YAKALANDI

Geniş çaplı operasyonlarda kapsamında, illegal mescitler üzerinden örgüte finans sağladığı ve Yalova'daki terör saldırısıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 110'u İstanbul, 17'si Ankara, 37'si Yalova'da olmak üzere 357 şüpheli yakalandı.

İLLEGAL MESCİD:

İstanbul Örgütün sözde hocalığınıelebaşılığını yapan M.Y'nin, yasa dışı ders-sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarını yaptığı belirlenerek gözaltına alındı.



SALDIRI BAĞLANTISI:

Yalova'daki terör saldırısını gerçekleştirenlerle bağlantılı olduğu ve yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri yönünde bilgiler bulunan 41 şüpheli ile yabancı terörist statüsünde 15 şüpheli tespit edildi.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde çatışma bölgeleriyle irtibatları 11'i yabancı uyruklu, 17 örgüt üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ederken operasyonların devam etmesi bekleniyor.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA GÖZALTI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik daire başkanlığının çalışmalarının sonucunda Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarında provokatif paylaşım yapan 16 şüpheli yakalandı.

Haber: Deniz Yusufoğlu, Emir Somer, Sena Uyaner, Abbas Çakar