PODCAST CANLI YAYIN

DEAŞ’e ağır darbe! 21 ilde eş zamanlı operasyonla 357 terörist yakalandı

Yalova’da 3 polisin şehit edildiği DEAŞ saldırısı sonrasında 21 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Teröristlerin evleri ile toplanma yerleri didik didik edildi. 357 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
DEAŞ’e ağır darbe! 21 ilde eş zamanlı operasyonla 357 terörist yakalandı

Yalova'daki DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonrası 21 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplam 357 şüpheli gözaltına alındı. Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van'da DEAŞ'e yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

357 DEAŞ'LI YAKALANDI
Geniş çaplı operasyonlarda kapsamında, illegal mescitler üzerinden örgüte finans sağladığı ve Yalova'daki terör saldırısıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 110'u İstanbul, 17'si Ankara, 37'si Yalova'da olmak üzere 357 şüpheli yakalandı.

İLLEGAL MESCİD:

İstanbul Örgütün sözde hocalığınıelebaşılığını yapan M.Y'nin, yasa dışı ders-sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarını yaptığı belirlenerek gözaltına alındı.

SALDIRI BAĞLANTISI:
Yalova'daki terör saldırısını gerçekleştirenlerle bağlantılı olduğu ve yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri yönünde bilgiler bulunan 41 şüpheli ile yabancı terörist statüsünde 15 şüpheli tespit edildi.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde çatışma bölgeleriyle irtibatları 11'i yabancı uyruklu, 17 örgüt üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ederken operasyonların devam etmesi bekleniyor.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA GÖZALTI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik daire başkanlığının çalışmalarının sonucunda Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarında provokatif paylaşım yapan 16 şüpheli yakalandı.

Haber: Deniz Yusufoğlu, Emir Somer, Sena Uyaner, Abbas Çakar

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu yazışmaları ortaya çıkan Timur Savcı'nın cep telefonuna el konuldu
Yüksek emekli maaşı için son gün! EYT dahil 500 bin kişi ilgilendiriyor: SGK yol haritasını açıkladı
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e Somaliland tepkisi: "Bağımsızlığını tanıma kararı gayrimeşrudur"
En düşük emekli maaşı için düğmeye basıldı!
Mehmet Akif Ersoy'un yeniden ifadesi alındı! Etkin pişmanlıktan mı faydalanacak?
Şeyma Subaşı ayağının tozuyla gözaltına alındı!
CHP'li sarhoş ilçe başkanının çarparak sakat bıraktığı genç olayında kan donduran ifade: 'Ciddi bir kaza değildi'
SDG'ye verilen süre doluyor! Suriye askeri heyeti Ankara'ya geldi: Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik kabul
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı: İstanbul'da kar yağışı başladı! Okullar tatil olacak mı?
Aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli de var! Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama talebi
2026 yılının ilk sabahı Galata Köprüsü'nden dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz | Çağrılar peş peşe...
Öcalan'dan muğlak 'Suriye' çağrısı! SDG'ye daha da ayak direttirecek açıklama: "Halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği model..."
Terörsüz Türkiye'ye tarihi ve ilmi altyapı! Mütefekkir Sadık Albayrak 'Son Devir Osmalı Uleması’nda belgeledi: Kavaid-i Lisan-i Kürdi
Şehitlere veda: İlker Pehlivan karanfillerle uğurlandı | Kardeşi Turgut Külünk'ü böyle uğurladı: Bizi orada bekle ağabey
Fenerbahçe'ye dev müjde! 2 transfer 1 ayrılık
Obama-Clinton yapımı DEAŞ İsrail için sahaya sürüldü! Nihai hedef Terörsüz Türkiye: SDG'nin El Hol'den saldığı kalleşler Yalova'dan çıktı
Galatasaray'dan Inter'e Hakan teklifi! İşte o rakam
Veyis Ateş ile Taner Çağlı'nın ifadeleri ortaya çıktı... Olay Mehmet Akif Ersoy iddiası: Beni dörtlü ilişkiye davet etti
Türkiye Sigorta ve Türk Kızılay'dan Gazze’ye destek: Gazze’ye ulaşan her bir koli bir umut mesajıdır!
Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı! Bu ilk değil...