Başkan Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yeni yıl tebriği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılını ve yaşını tebrik etti. MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir." denildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılını ve yaşını tebrik etti.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir."
KIRMIZI GÜLLERLE KUTLAMA
Başkan Erdoğan'ın Bahçeli'ye kırmızı güllerden oluşan bir çiçek sepeti gönderdiği bildirildi.