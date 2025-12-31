Başkan Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yeni yıl tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , yeni yılını ve yaşını tebrik etti.

MHP'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)



Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir."