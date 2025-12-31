Başkan Erdoğan'dan İsrail’e net mesaj! "Somaliland hamlesi kabul edilemez"

PODCAST CANLI YAYIN

Siyonist İsrail'in Afrika Boynuzu’nda kurmaya çalıştığı hain plan İstanbul’da bozuldu. Somali lideri Hasan Şeyh Mahmud’u Dolmabahçe’de ağırlayan Başkan Erdoğan iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve İsrail’e karşı atılacak adımları görüştü...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, güvenlik iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşme sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, somalinin birliği ve güvenliği konusunda dvstek verdiklerini belirterek, İsrail'in Somaliland'ı tanımasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Erdoğan İsrail'in bu girişiminin gayrimeşru oluğunu kaydetti.

İSRAİL'E GEÇİT YOK
Türkiye, katil İsrail'in Afrika Boynuzu'nda tansiyonu yükselten adımlarına karşı diplomatik ağırlığını devreye soktu. Türkiye'nin bu daveti, İsrail'in Afrika Boynuzu'nda gerilimi tırmandıran adımlarının gündeme geldiği bir döneme denk geldi. Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland'ı "bağımsız bir ülke" olarak tanıma kararı alması bölgede tepkilere yol açtı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Somaliland'ın sözde Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi ile karşılıklı "tanıma belgesini" imzaladığı duyurulmuştu. İsrail tarafı, Somaliland kıyı şeridine askeri ve gözetleme unsurları konuşlandırmak istiyor.

ŞEHİT POLİSLERİN AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI

Başkan Erdoğan, DEAŞ teröristleriyle girilen çatışmada şehit olan polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan'ın ailelerine taziye dileklerini iletti.

SOMALİ'YE UZAY LİMANI

Somali'de bir uzay limanı kuruyoruz. 3 fazdan oluşan projenin ilk fazına Türkiye Uzay Ajansı ile yapımına başladık. Projemizle uzay ve fırlatma alanlarında önemli bir altyapı oluşturacağız.


SONDAJA 2 GEMİ DAHA

Türkiye olarak filomuza 2 yeni sondaj gemisini dahil etmiş bulunuyoruz. İsimlerini Çağrı Bey ve Yıldırım olarak belirlediğimiz bu iki gemimizden ilki Somali açıklarında, diğeri Karadeniz'de görev yapacak. Bu alanda dünyanın 4'üncü büyük filosuna sahip olduk.

