Anadolu Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma açıldı

Son dakika haberi! Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde makaslayarak yolu kapatan tır ekiplerin çalışması sonrası yoldan kaldırıldı. Yol yeniden trafiğe açıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde makaslayarak yolu kapatan tır ekiplerin çalışması sonrası yoldan kaldırıldı. Yol yeniden trafiğe açıldı.

TIR YOLDA MAKASLADI

Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen bir tır, Bolu Dağı Tüneli mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda makasladı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, tırın çekilmesi için çalışma başlattı.

Otoyolun Ankara yönünde yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı.

Öte yandan, D-100 kara yolunun da aynı mevkiden kapalı olması nedeniyle yönlendirilemeyen araçlar uzun kuyrukları oluşturdu.

