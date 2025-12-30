Yalova'daki teröristler çocukların arkasına saklanarak ateş etti! Şehitlerimiz bebekler için can verdi...

Yalova'da emniyet ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve gece 02.00 sularında operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında, DEAŞ'lı teröristler tarafından polislerimize ateş açıldı. Saldırı sonucunda polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. 8 polis memuru ile bir bekçi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 3 polisin şehit düştüğünü teröristlerin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonun evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır" dedi. Yerlikaya, çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildiğini belirterek, "Bu teröristler Türk vatandaşıdır" bilgisini paylaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hain saldırıyla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

EVİ ATEŞE VERDİLER

Yapılan açıklamalarda evde biri çocuk 3 kişinin yaşadığı ancak o gece çok daha kalabalık olduğu belirtildi. Baskın sırasında çocukları siper olarak kullanan teröristler, polislere ateş etti. Çocukları fark eden emniyet mensupları evdeki teröristlere seslenerek teslim olmalarını istedi. Polis güçleri çocukların zarar görmemesi için hassasiyet gösterirken evden gelen ateş üzerine 3 polis şehit oldu. Çatışmalar sırasında teröristler evi ateşe verirken, içeride bulunan 6 terörist ölü ele geçirildi, 5 kişi ise gözaltına alındı.



TERÖRİST BEBEĞİN ARKASINA SAKLANDI

Etkisiz hale getirilen teröristlerden Zafer Umutlu'nun bir kaç ay önce sosyal medya hesabından yayımladığı videoda kucağındaki çocuk dikkat çekti.



POLİSLE TERÖRİST ARASINDA GEÇEN KONUŞMA

Polis: Teslim olun

Terörist: Çocuklar var

Polis: Çocuğu al, silahı bırak gel

Polis: Çocuklara yazık. Bak ne kadar korkmuşlar.

Polis: En azından çocukları bırak

Terörist: Çocuğu bırakmayız

ŞEVLERİNE BAYRAKLAR ASILDI

Operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün (50) acı haberi, Düzce'deki ailesine verildi. Baba Aydın Külük, "Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Vatan sağolsun" dedi

11 İLDE 108 ADRESE OPERASYON

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın "DEAŞ saldırı hazırlığında" uyarısının ardından son bir ay içerisinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonlar çerçevesinde önceki gece de 15 ilde 108 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda uzun namlulu silah, hücum yeleği barındıran taktik çanta ele geçirildi.