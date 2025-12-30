Yalan habere geçit yok! Atatürk Havalimanı saldırısı üzerinden yapılan algı operasyonuna soruşturma
Atatürk havalimanı saldırısı ile ilgili yalan haber yayanlara Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı.
