Uyuşturucu operasyonu genişledi. Modacı Rabia Yaman ile Les Benjamins adlı markanın direktörü olan Zohaer Majhadi de gözaltına alındı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Moda ve iş dünyasından çok sayıda isme gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması genişledi. Can Yayın Holding Yöneticisi tutuklu Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş, Taner Çağlı, Mustafa Karataş, rapçi Ege Karataş, manken Buse İskenderoğlu, Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, firari Burak Ateş'in şoförü Ayhan Yücesoy ve işletmeci Bahri Güneş gözaltına alındı. Ateş ve Çağlı tutuklandı. Son dalgada ise modacı Rabia Yaman ile ünlü tekstil markası Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüpheliler "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçundan ifade verecek.

Haber: Deniz Yusufoğlu

D&R E-TİCARET
İdefix
