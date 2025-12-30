Seyahat edecekler dikkat! THY'nin 31 Aralık tarihli 61 seferi iptal edildi

THY'nin 31 Aralık tarihli 61 seferi iptal edildi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün şöyle dedi:

"Değerli misafirlerimiz, Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri https://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."