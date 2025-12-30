PODCAST CANLI YAYIN

Seyahat edecekler dikkat! THY'nin 31 Aralık tarihli 61 seferi iptal edildi

Son dakika... Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, THY'nin 31 Aralık tarihli 61 seferi iptal edildi.

THY'nin 31 Aralık tarihli 61 seferi iptal edildi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün şöyle dedi:
"Değerli misafirlerimiz, Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri https://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

