Narin Güran cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onandı!

"YARDIMDA BULUNMAK SURETİYLE İŞTİRAK ETTİĞİ ANLAŞILDI" Gerekçeli kararın devamında, "2. Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin katılanlar Arif Güran ve Bakanlık vekilleri ile Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısının suç vasfına ilişkin temyiz istemleri yönünden; a) Dosya kapsamına göre; sanık Salim ile Nevzat'ın eskiden beri samimi ve yakın arkadaş oldukları, sanık Salim'in yeğeninin düğün merasimi hazırlıkları nedeniyle yaşadıkları köyde birçoğu akraba olan bir kısım şahısların alışveriş ve davetiye dağıtımı nedeniyle köyde bulunmadıkları, olay gününde PTS kayıtları, daraltılmış baza ilişkin bilirkişi raporları ile bunu destekleyen jandarma tarafından düzenlenen HTS analiz raporu ve dosya içeriği uyarınca eylem saatinden önce sanıklar Salim, Enes, Yüksel ve Nevzat'ın köyde olduklarının anlaşıldığı, olay saatinden önceki zaman diliminde görüşmeye başladıkları, olaydan önce sanık Nevzat'ın sanık Salim'i 15.08 'de arayarak irtibata geçtiği, Kur'an kursundan çıkan maktulün her zaman kullandığı yol yerine daha kısa olduğu anlaşılan patika yolu kullanarak evine gittiği, olay öncesinde sanıklar Salim ve Nevzat'ın birbirlerine yakın olarak maktulün her zaman kullandığı yol bölgesinde ve maktulün evi yakınında bulundukları, maktulün ise patika yoldan çıkarak evi ve müştemilatının bulunduğu yere gelmesi üzerine buraya geçen sanık Salim ve evde bulunan diğer sanıklar Yüksel ve Enes tarafından maktul Narin'in öldürüldüğü, maktulün cesedinin sanık Salim tarafından olay öncesinde birlikte olduğu, evin dışında bekleyen arkadaşı sanık Nevzat'a gizlemesi veya yok etmesi amacıyla teslim edildiği, sanık Nevzat'ın da maktulü yapılan aramalar sonucu bulunduğu derenin toprak ile birleşen kısmına çuval içerisinde götürerek bıraktığı ve üzerini taş ile örttüğü anlaşılan olayda, sanık Nevzat'ın maktulün öldürülmesine ilişkin eyleme, sanık Salim'in yanında bulunarak suçun işlenmesinden önce ve eylem sırasında suç işleme kararını kuvvetlendirme, fiilin işlenmesinden sonrasında yardımda bulunmak suretiyle iştirak ettiği anlaşıldığından, sanık Nevzat hakkında maktule yönelik eylemi nedeniyle 5237 sayılı Kanun'un 82/1-e-f, 39. maddeleri uyarınca nitelikli kasten öldürme suçuna yardım etme suçundan mahkumiyeti yerine, suç vasfında yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı biçimde hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayin edilmesi, b) Kabul ve uygulamaya göre de; 21.10.2024 tarihli iddianamede sanık Nevzat hakkında maktule yönelik eylemi nedeniyle 5237 sayılı Kanun'un 37/1, 82/1-e maddelerinin uygulanmasının talep edildiği, mütalaanın da aynı yönde olduğu halde; ek savunma hakkı verilmeden sanık hakkında aynı Kanun'un 281. maddesi ile uygulama yapılması suretiyle 5271 sayılı Kanun'un 226. maddesine aykırı davranılması hususları hukuka aykırı bulunmuştur."

DOSYA, DİYARBAKIR 8'İNCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin karar kısmında da şu ifadelere yer aldı: "A) Sanıklar Yüksel, Salim ve Enes Güran müdafilerinin, sanık Nevzat Bahtiyar hakkında maktule yönelik eylemi nedeniyle kurulan hükme ilişkin temyiz istemleri yönünden; sanıklar Yüksel, Salim ve Enes'in, katılan sıfatları bulunmaması nedeniyle sanık Nevzat hakkında maktule yönelik eylemi nedeniyle kurulan hükmü temyiz etme hak ve yetkilerinin bulunmaması nedeniyle temyiz istemlerinin 5271 sayılı Kanun'un 298/1. maddesi gereği, tebliğnameye aykırı olarak oy birliğiyle reddine,

B) Sanıklar Yüksel Güran, Salim Güran ve Enes Güran hakkında maktule yönelik nitelikli kasten öldürme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri yönünden; gerekçe bölümünün (1-b) numaralı paragrafında açıklanan nedenlerle sanıklar müdafileri ve katılan Bakanlık vekillerinin temyiz istemleri yerinde görüldüğünden, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesinin, 20.05.2025 tarihli ve 2025/666 Esas, 2025/1428 Karar sayılı kararının 5271 sayılı Kanun'un 302/2. maddesi gereği bozulmasına, bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden aynı kanunun 303/1. maddesi gereği hüküm fıkrasının anılan sanıklar hakkında 82/1. maddesi ile yapılan uygulamaya ilişkin mahsus bölümlerine 'f' bendinin de eklenmesi suretiyle, tebliğnameye kısmen uygun olarak, oy birliğiyle temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükümlerin düzeltilerek onanmasına, hükmolunan ceza miktarı ve tutuklulukta geçen süreler dikkate alınarak sanıklar Yüksel, Salim ve Enes Güran müdafilerinin tahliye taleplerinin reddine,

C) Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin katılanlar Arif Güran ve Bakanlık vekilleri ile Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısının suç vasfına ilişkin temyiz istemleri yönünden; gerekçe bölümünün (2) numaralı paragrafında açıklanan nedenlerle katılanlar Arif Güran ve Bakanlık vekilleri ile Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısının temyiz istemleri yerinde görüldüğünden, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin, 20.05.2025 tarihli ve 2025/666 Esas, 2025/1428 Karar sayılı kararının 'suç vasfı ve suça iştirakin niteliği' yönlerinden 5271 sayılı Kanun'un 302/2. maddesi gereği, tebliğnameye aykırı olarak oy birliğiyle bozulmasına, dava dosyasının, 5271 sayılı Kanun'un 304/2-a maddesi uyarınca Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'nci Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na tevdiine."