Meclis komisyonu 157 sayfalık raporunu tamamladı! Sosyal medyada yaş doğrulama sistemi geliyor!

KORUYUCU SİSTEM UYGULANMALI

Sosyal medya ve dijital platformlar, yapay zekâ destekli içerik denetimi, hızlı bildirim değerlendirme mekanizmaları, çocuk haklarına dayalı tasarım ilkeleri gibi koruyucu sistemleri hayata geçirmeli. Çocukların yetişkin içeriklerine erişimini engellemeyen sosyal medya platformlarına yönelik yaptırımlar artırılmalı.

Okul öncesi dönemden başlayarak tüm eğitim kademelerinde, yaş gruplarına uygun hazırlanan eğitim programları ile çocukların haklarını, şiddetsiz iletişimi öğrenmeleri konularını içeren zorunlu bir derse müfredatta yer verilmeli.