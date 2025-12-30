PODCAST CANLI YAYIN

Çocukların şiddet ve istismardan korunması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Raporda sosyal medya ve dijital platformlara yaş doğrulama otomatik filtreleme ebeveyn kontrolü ve yapay zekâ destekli denetim sistemleri getirilmesi önerildi.

Meclis komisyonu 157 sayfalık raporunu tamamladı! Sosyal medyada yaş doğrulama sistemi geliyor!

Meclis Araştırma Komisyonu, çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunması amacıyla kurulan taslak raporunu tamamladı. 157 sayfadan oluşan raporda, internet ortamında koruyucu tedbirler alınmasına ilişkin öneriler yer aldı.

Geleneksel medya, dijital yayın platformları ve internet ortamında çocuk güvenliği hakkında dikkat çeken tavsiyelerden bazıları şöyle:

FİLTRELEME SİSTEMİ OLUŞTURULMALI
Sosyal medya fenomenleri, içerik üreticilerine yönelik etik kurallar belirlenmeli. Çocukların zararlı içeriklere erişimini engellemek amacıyla yaş doğrulama, içerik sınıflandırma, otomatik filtreleme sistemleri ile ebeveyn kontrol mekanizmalarının kullanılması teşvik edilmeli. Ebeveynlerin çocuklarının çevrim içi aktivitelerini izleyebilecekleri, yönetebilecekleri denetim araçları ile şüpheli durumlarda ebeveynleri bilgilendirmeye yönelik uyarı sistemleri sosyal platformlar tarafından sağlanmalı.

Çocukların cep telefonu kullanımında zararlı içeriklerden korunmasını sağlamak amacıyla, güvenlik ayarları, çocuk koruma paketleri standart özellik olarak cihazlara entegre edilmeli. Bu kapsamda, telefon üreticilerine, kullanıcılar tarafından kolaylıkla etkinleştirilebilecek çocuk koruma sistemlerinin cihazlara önceden yüklenmesi yönünde yükümlülük getirilmeli.

KORUYUCU SİSTEM UYGULANMALI
Sosyal medya ve dijital platformlar, yapay zekâ destekli içerik denetimi, hızlı bildirim değerlendirme mekanizmaları, çocuk haklarına dayalı tasarım ilkeleri gibi koruyucu sistemleri hayata geçirmeli. Çocukların yetişkin içeriklerine erişimini engellemeyen sosyal medya platformlarına yönelik yaptırımlar artırılmalı.

Okul öncesi dönemden başlayarak tüm eğitim kademelerinde, yaş gruplarına uygun hazırlanan eğitim programları ile çocukların haklarını, şiddetsiz iletişimi öğrenmeleri konularını içeren zorunlu bir derse müfredatta yer verilmeli.

Meclis Araştırma Komisyonunun 157 sayfalık raporunu Sabah'tan Burcu Şen açıkladı:

REHABİLİTASYON
Suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması amacıyla alanda görev yapan uzmanların sayısı ve mesleki yeterlilikleri artırılmalı, rehabilitasyon ve topluma yeniden uyum odaklı projeler geliştirilmeli, suçun önlenmesine yönelik, risk etmenlerini azaltacak aile ve toplum temelli programlar uygulanmalı.

EBEVEYN KİLİDİ OLMALI

Ebeveyn kilidi akıllı işaretler temelinde tüm televizyon içeriklerine uygulanabilir hâle getirilmeli. Televizyonların ebeveyn kilidi gibi teknolojik donanımlarını denetleyen BTK ile RTÜK arasında yapılacak protokol ile televizyonlardaki ebeveyn kontrol sistemlerinin standartları belirlenmeli.

