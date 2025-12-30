PODCAST CANLI YAYIN

Köprü ve otoyollara zam! 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli: İşte yeni tarifeler

KGM, 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeyi duyurdu. 15 Temmuz Şehitler ve FSM köprülerinde geçiş 59 TL’ye yükselirken, Osmangazi ve Çanakkale köprüleri 995 TL oldu. İşte kalem kalem yeni fiyatlar...

Giriş Tarihi:
Köprü ve otoyollara zam! 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli: İşte yeni tarifeler

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol ücretlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği bildirildi.

Yeniden düzenlenen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şu şekilde:

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 795 TL'den 995 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL'den 95 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 795 TL'den 995 TL'ye çıkarıldı. Ankara-Niğde Otoyolu da 590 TL'den 740 TL'ye çıkarıldı.

Öte yandan, otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler, KGM'nin internet sitesinden de erişime açıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan: İsrail'in Somaliland'in bağımsızlığını tanıma kararı gayrimeşrudur
Son dakika: Şeyma Subaşı'dan ilk görüntü! Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Fırtına ve sağanak bastıracak: Meteoroloji sarı kodla uyardı! Yeni sistemle İstanbul'a kar geliyor
Mehmet Akif Ersoy'un yeniden ifadesi alındı! Etkin pişmanlıktan mı faydalanacak?
SDG'ye verilen süre doluyor! Suriye askeri heyeti Ankara'ya geldi: Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik kabul
Aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli de var! Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama talebi
2026 yılının ilk sabahı Galata Köprüsü'nden dünyaya yükselecek: Filistin'i unutmuyoruz | Çağrılar peş peşe...
Öcalan'dan muğlak 'Suriye' çağrısı! SDG'ye daha da ayak direttirecek açıklama: "Halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği model..."
Terörsüz Türkiye'ye tarihi ve ilmi altyapı! Mütefekkir Sadık Albayrak 'Son Devir Osmalı Uleması’nda belgeledi: Kavaid-i Lisan-i Kürdi
Şehitlere veda: İlker Pehlivan karanfillerle uğurlandı | Kardeşi Turgut Külünk'ü böyle uğurladı: Bizi orada bekle ağabey
Fenerbahçe'ye dev müjde! 2 transfer 1 ayrılık
Obama-Clinton yapımı DEAŞ İsrail için sahaya sürüldü! Nihai hedef Terörsüz Türkiye: SDG'nin El Hol'den saldığı kalleşler Yalova'dan çıktı
Galatasaray'dan Inter'e Hakan teklifi! İşte o rakam
Emekliye ocakta 19 bin TL taban maaş: SSK, BAĞ-KUR'luya yüzde 12.42 enflasyon zam hesabı geldi
TOKİ 500 bin sosyal konut kurasında 2. gün: Şırnak'ta hak sahipleri belli oldu
Veyis Ateş ile Taner Çağlı'nın ifadeleri ortaya çıktı... Olay Mehmet Akif Ersoy iddiası: Beni dörtlü ilişkiye davet etti
DEAŞ operasyonunda çarpıcı detaylar: Hedef Türkiye'ydi! "Ölüm çantası" ele geçirildi
Türkiye Sigorta ve Türk Kızılay'dan Gazze’ye destek: Gazze’ye ulaşan her bir koli bir umut mesajıdır!
Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı! Bu ilk değil...
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri! 50 bin 427 personel görev yapacak... 8 ilçeye ağır tonajlı girişi yasaklandı