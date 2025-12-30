İzmir'de yolsuzluk soruşturması: Eski CHP İl Başkanı dahil 11 şüpheli adliyede

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kooperatife üye kişilerin zarara uğratıldıkları ve kooperatif içinde de iç usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hüseyin Cengiz ile kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma yetkililerinin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında "zimmet" suçundan gözaltı kararı verildi.

