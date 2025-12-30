Erden Timur'un dosyası Terör ve Aklama bürosuna verildİ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'futbolda bahis ve şike' soruşturmasında dün önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan ve aralarında Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un da bulunduğu 26 şüpheli adliyeye sevk edildi. Timur'a, bahis baronu Veysel Şahin ile aralarındaki alışverişe dair sorular yöneltildi. Görevde olduğu dönemde TFF'ye yönelik yaptığı 'temiz eller operasyonu' açıklaması da soruldu.

KABUL ETMEDİ...

Ayrıca Timur'a, Şahin'in sağ kolu Derkan Başer'in çocuklarının 9 Şubat'taki G.Saray – Adana Demirspor maçının seremonisinde neden futbolcularla birlikte sahaya çıktıkları sorusu da yöneltildi. Timur, suçlamaları kabul etmedi. Ancak sorulara çelişkili yanıtlar verdi. "Veysel Şahin ile temasım olmadı" dedi. Ama kendisine daire sattığını doğruladı. Timur şunları söyledi: Şahin'i de Derkan Başer'i de tanımam. Şahin, Davutpaşa/ Zeytinburnu mevkiindeki NEF13 projesinden 57'şer metrekarelik gayrimenkulu 26 ay taksitle satın aldı. O projeden bin daire sattık. Alıcılardan sabıka kaydı isteme imkanımız yok. Bu arada soruşturmada Yazıcı Sarraf ve Kuyum şirketinden 71 işlemde 1 milyar 25 milyon 277 bin liralık para transferi yapıldığı belirlendi. Şirketle ilgili incelemede ise Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Eyüp Spor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ile Özkaya'nın sahibi olduğu Metal Oto Ticaret şirketinin de yüksek tutarlı para transferleri olduğu ortaya çıkmıştı. Timur'a bu işlemler de soruldu. Timur savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

EŞE BAK!

Gözaltına alınanlar arasında Murat Özkaya'nın eşi Figen Özkaya ile eski emniyetçi Emrah Günaydı da vardı. Günaydı'nın Özkaya'nın eşi Figen Özkaya'nın şirketinde işletme müdürü olduğu ortaya çıktı. Bu şirketlerden Günaydı'nın hesaplarına 33 milyon TL'lik, Günaydı'nın eşinin hesaplarına da 47 milyon TL'lik transfer yapıldığı tespit edildi. Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Figen Özkaya, iddiaları yalanladı.

Haber: Semih Kara, Emir Somer, Deniz Yusufoğlu