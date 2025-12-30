Dünya liderleri Türkiye'de buluşacak! 2026 zirveler yılı olacak
Türkiye, 2026 yılında küresel diplomasi ve uluslararası iş birliklerinin merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda NATO Liderler Zirvesi 7–8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara’da düzenlenecek. Yılın son çeyreğinde ise iklim diplomasisinin en kritik toplantılarından biri olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP31) kasım ayında Antalya’da gerçekleştirilecek. Bununla beraber Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi de önümüzdeki yıl Türkiye'de toplanacak.
Türkiye, izlediği etkin, girişimci ve çok boyutlu diplomasi sayesinde küresel meselelerde ağırlığı giderek artan saygın aktörlerden biri haline geldi. Uluslararası örgütlerde üstlendiği sorumluluklar, stratejik konumu ve istikrarlı yapısının da etkisiyle 2026 yılı Türkiye açısından "zirveler yılı" olacak. Bu kapsamda Türkiye, yıl boyunca üç kritik uluslararası zirveye ev sahipliği yaparak yüz binlerce katılımcıyı ağırlayacak.
NATO Liderler Zirvesi, 7–8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara'da düzenlenecek. Küresel iklim politikalarının ele alınacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki COP31 Zirvesi ise kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi de 2026 yılında Türkiye'de toplanacak. Zirvenin yapılacağı şehir ve kesin tarih, ilerleyen süreçte ilan edilecek.
ANKARA'DA KRİTİK ZİRVE
Türkiye son olarak 28-29 Haziran 2004'te İstanbul'da NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. 2026 zirvesi için ise başkent tercih edildi. Ankara'da zirve organizasyonuna yönelik yapısal hazırlıklar sürerken, zirve bildirisine ve toplantı içeriklerine ilişkin hummalı bir çalışma da yapılıyor.
TÜRKİYE ZİRVEDE GÜNDEMİ BELİRLEYECEK
COP31 Zirvesi'ne 196 ülkenin liderinin katılması bekleniyor. Türkiye bu zirvede gündemi belirleyecek ve bunun yürütülmesinden sorumlu olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 26 Aralık'ta COP31 Başkanı olarak görevlendirildi. Kurum, sosyal medya hesabından, "COP31 ev sahipliğiyle Türkiye, küresel iklim siyasetini belirleyici bir mertebeye yükselmiştir. İklim değişikliğiyle mücadelede istikamet çizen bir aktör olmuştur" paylaşımında bulundu.
ANKARA'DAN TÜRK DÜNYASINA YENİ DİPLOMATİK HAT
Ankara, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında yeni ve güçlü bir dayanışma hattı kuruyor. Zirve, Türkiye'nin Türk dünyasının merkezi diplomatik platformu olma konumunu güçlü biçimde pekiştirecek. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Devlet Başkanları son zirvesi Azerbaycan'ın Gebele şehrinde ekimde "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla yapıldı. Zirvenin yeri ve tarihi daha sonra netleşecek.