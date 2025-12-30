Dünya liderleri Türkiye'de buluşacak! 2026 zirveler yılı olacak

Türkiye, izlediği etkin, girişimci ve çok boyutlu diplomasi sayesinde küresel meselelerde ağırlığı giderek artan saygın aktörlerden biri haline geldi. Uluslararası örgütlerde üstlendiği sorumluluklar, stratejik konumu ve istikrarlı yapısının da etkisiyle 2026 yılı Türkiye açısından "zirveler yılı" olacak. Bu kapsamda Türkiye, yıl boyunca üç kritik uluslararası zirveye ev sahipliği yaparak yüz binlerce katılımcıyı ağırlayacak.

NATO Liderler Zirvesi, 7–8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara'da düzenlenecek. Küresel iklim politikalarının ele alınacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki COP31 Zirvesi ise kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi de 2026 yılında Türkiye'de toplanacak. Zirvenin yapılacağı şehir ve kesin tarih, ilerleyen süreçte ilan edilecek.