Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan emniyet mensupları için başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan net konuştu! "Mücadele sınır içinde ve ötesinde devam edecek"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan emniyet mensupları için başsağlığı diledi. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

