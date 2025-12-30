PODCAST CANLI YAYIN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda görülen “Barış Boyun – Daltonlar Suç Örgütü” davasında jandarmaya yönelik mukavemet ve izinsiz görüntü kaydı alındığını tespit etti. Olayla bağlantılı 3 avukat hakkında “örgüte yardım” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Barış Boyun – Daltonlar Suç Örgütü davası karıştı: 3 avukata gözaltı! Başsavcılıktan açıklama geldi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen "Daltonlar Suç Örgütü" davası duruşması sırasında jandarma personeline yönelik mukavemet olayına ilişkin soruşturma başlattı. Olayda izinsiz ses ve görüntü kaydı alındığı tespit edilirken, İstanbul Barosu'na kayıtlı 3 avukat hakkında "örgüte yardım" ve "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Avukatların bürolarında arama yapıldı.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

22.12.2025 tarihinde Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi içerisinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 2024/419 Esas sayılı ve kamuoyunda "Barış Boyun – Daltonlar Suç Örgütü" davası olarak bilinen dosyaya ilişkin yargılama sırasında, görevli jandarma personeline yönelik mukavemet eyleminin gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Söz konusu olayla bağlantılı olarak yapılan incelemelerde; duruşma esnasında izinsiz şekilde ses ve görüntü kaydı alındığı, bu fiilin İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı 3 avukat tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, avukat T.G., S.K. ve K.Y. isimli şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesinde düzenlenen "Ses veya Görüntüleri Kayda Alınması" ve aynı Kanun'un 220/7 maddesinde düzenlenen "Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek" suçlarından, 30.12.2025 tarihinde konut ve bürolarında hâkim kararıyla adlî arama faaliyeti gerçekleştirilmiş; gözaltına alınmaları yönünde talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı

