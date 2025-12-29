Uçuş güvenliğinde 2026 için para cezaları güncellendi! Kuralsız yolcu bedelini ağır ödeyecek
Sivil havacılıkta idari para cezaları 2026 yılı için güncellendi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak uygulanırken, uçakta sigara içmenin cezası 24 bin TL’ye, uçağa lazer tutmanın cezası 164 bin TL’ye çıktı.
Sivil havacılık alanındaki ihlallere uygulanacak idari para cezaları 2026 yılı için yeniden belirlendi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) hazırladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, cezalar 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak ve yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak uygulanacak.
UÇUŞ EMNİYETİNİ RİSKE ATAN PİLOTLARA 164 BİN TL CEZA
2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'na aykırı hareket eden pilotlara yönelik cezalar dikkat çekiyor. Buna göre uçuş emniyetini kasıtlı olarak riske atan pilotlara 164 bin 613 lira idari para cezası kesilecek. Uçuş izni alınmadan ya da uçuş planı doldurulmadan yapılan uçuşlar için de aynı tutarda ceza uygulanacak.
İZİNSİZ İHA UÇURANA 98 BİN TL CEZA KESİLECEK
İnsansız hava araçları (İHA) ile yapılan izinsiz uçuşlar da ciddi yaptırımlarla karşılaşacak. Uçuş izni gerekliliklerine uyulmaması veya yasak bölgelerde İHA uçurulması halinde 98 bin 762 lira ceza verilecek.
UÇAKTA SİGARA İÇMENİN CEZASI 24 BİN TL'YE ÇIKTI
Yolcuları ilgilendiren cezalar da yeni yılda önemli ölçüde artıyor. Uçak içinde sigara ya da duman çıkaran cihaz kullanan yolculara 24 bin 681 lira ceza uygulanacak.
Uyarılara rağmen elektronik cihazı kapatmayan, kemerini bağlamayan, yerine oturmayan, baş üstü dolabını kapatmayan, kabin ekibiyle veya diğer yolcularla tartışmayı sürdüren ve talimatlara uymayan yolcular için de aynı ceza geçerli olacak.
UÇAĞA LAZER TUTAN YANDI!
Uçuş emniyetini tehlikeye atan ihlaller arasında en yüksek cezalardan biri, hava araçlarına lazer tutulması için öngörüldü. Uçağa lazer tutan, uçak haberleşmesine müdahale eden veya benzer şekilde uçuş güvenliğini riske sokanlara 164 bin 613 lira ceza kesilecek.
GÜVENLİK KONTROL NOKTALARINDA ARANMAYA DİRENENE DE CEZA KESİLECEK
Havalimanı giriş kartını usulsüz kullananlara 16 bin 460 lira ceza verilecek. Güvenlik kontrol noktalarında uyarılara rağmen taranmaya ya da elle aranmaya direnmek, güvenlik personelinin görevini engellemek 32 bin 911 lira cezayla karşılık bulacak.
Yetkisi olmayan alanlara girilmesi veya yetkisiz kişilerin bu alanlara girmesine yardım edilmesi halinde de aynı tutarda ceza uygulanacak.