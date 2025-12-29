Uçuş güvenliğinde 2026 için para cezaları güncellendi! Kuralsız yolcu bedelini ağır ödeyecek

Sivil havacılık alanındaki ihlallere uygulanacak idari para cezaları 2026 yılı için yeniden belirlendi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) hazırladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, cezalar 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak ve yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak uygulanacak.

UÇUŞ EMNİYETİNİ RİSKE ATAN PİLOTLARA 164 BİN TL CEZA

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'na aykırı hareket eden pilotlara yönelik cezalar dikkat çekiyor. Buna göre uçuş emniyetini kasıtlı olarak riske atan pilotlara 164 bin 613 lira idari para cezası kesilecek. Uçuş izni alınmadan ya da uçuş planı doldurulmadan yapılan uçuşlar için de aynı tutarda ceza uygulanacak.