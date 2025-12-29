THY’den Arnavutluk’a uçak hibesi iddialarına yalanlama! "Haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) havayolu şirketi tarafından yapılan bildirimde, "Muhtelif basın-yayın organlarında yer alan Ortaklığımızın filosunda bulunan bir uçağı Arnavutluk Cumhuriyeti'ne hibe etme kararı aldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzubahis uçak Ortaklığımız mülkiyetine hiçbir zaman girmemiş olup, yalnızca operasyonel ihtiyaçlar kapsamında hizmet verilmiştir. Ortaklığımız Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuatlar kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerine azami uyumu göstermekle birlikte maddi duran varlık işlemlerini şeffaf bir şekilde yatırımcılarımızla paylaşmaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

