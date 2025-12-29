Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Nijer arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Nijer ile ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiğini belirterek, Türkiye'nin her alanda Nijer'in yanında yer almaya devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Erdoğan, enerji, madencilik ve savunma başta olmak üzere birçok alanda iki ülke arasındaki güçlü iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için adımların sürdürüleceğini kaydetti.