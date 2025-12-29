Güllü'nün oğlu Tuğberk A Haber'de açıkladı! "Ablam Kervan için annemi öldürebilir"

Yalova'daki evinden düşerek şüpheli şekilde can veren Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk oldu. Soruları cevaplayan Gülter, önemli açıklamalar yaptı: Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler. Kervan'ı çok seviyordu. Annem, Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle bu ilişkiye karşıydı. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Ablam katilse bunu Kervan için yapmıştır. Sultan da kurtulamaz. Tuğyan, annemin konuşmadığı kişilerle konuşurdu. Ben hastaneye giderken aklımda hiçbir şüphe yoktu. Bu bir kaza demiştim. Özellikle ablamın bayılmasını falan gördüğümde bu olayın bir kaza olduğunu düşünüyordum. 01.42'de ablam annemin öldüğü haberini vermek için beni aradığında çığlık atıyordu. Daha sonra yola çıkarak 03.10'da ise Çınarcık'a vardım. Herkesin istediği gibi ben de gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum.

