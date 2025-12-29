FETÖ’nün finans zinciri çözüldü: 26 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk 'un , örgüte kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesi üyeliği adı altında finansman sağladığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da 15 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Zeki Doruk ile birlikte örgütün finans faaliyetlerinin dağıtımını gerçekleştirdiği tespit edilen ihraç polis memuru C.G. ve maddi yardım alan 24 kişi gözaltına alındı.

FETÖ 'nün güncel finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde 15 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Soruşturma kapsamında HAKMAR ve TATBAK şirketlerine kayyım atanırken, 21'i tutuklu, 5'i tutuksuz olmak üzere 26 sanık yarın ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

ŞİRKET YAPISI ÜZERİNDEN PARA TRAFİĞİ

Zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk'un evinde yapılan aramalarda örgütle bağlantılı materyaller ele geçirildi. HAKMAR Şirketler Grubu bünyesindeki üç şirket merkezinde gerçekleştirilen aramalarda da FETÖ ile bağlantılı ve örgütün finans ağını ortaya koyan çok sayıda belgeye ulaşıldı.

HAKMAR'ın İstanbul Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında, örgütsel teamüllere uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli alanın bulunduğu, bu alanlarda güvenliğin üst düzeyde sağlandığı ve örgütsel toplantıların yapıldığı tespit edildi.