FETÖ’nün finans zinciri çözüldü: 26 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak
FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik 9 ilde düzenlenen operasyonların ardından hazırlanan iddianame kabul edildi. Kayyım atanan HAKMAR ve TATBAK dosyasında, 21’i tutuklu 26 sanık yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.
FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde 15 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Soruşturma kapsamında HAKMAR ve TATBAK şirketlerine kayyım atanırken, 21'i tutuklu, 5'i tutuksuz olmak üzere 26 sanık yarın ilk kez hâkim karşısına çıkacak.
İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk'un , örgüte kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesi üyeliği adı altında finansman sağladığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da 15 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Zeki Doruk ile birlikte örgütün finans faaliyetlerinin dağıtımını gerçekleştirdiği tespit edilen ihraç polis memuru C.G. ve maddi yardım alan 24 kişi gözaltına alındı.
ŞİRKET YAPISI ÜZERİNDEN PARA TRAFİĞİ
Zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk'un evinde yapılan aramalarda örgütle bağlantılı materyaller ele geçirildi. HAKMAR Şirketler Grubu bünyesindeki üç şirket merkezinde gerçekleştirilen aramalarda da FETÖ ile bağlantılı ve örgütün finans ağını ortaya koyan çok sayıda belgeye ulaşıldı.
HAKMAR'ın İstanbul Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında, örgütsel teamüllere uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli alanın bulunduğu, bu alanlarda güvenliğin üst düzeyde sağlandığı ve örgütsel toplantıların yapıldığı tespit edildi.
TALİMAT YURT DIŞINDAN, KAYNAK YURT İÇİNDEN
Soruşturma kapsamında,Zeki Doruk'un örgütsel para transferlerinde kendisine bağlı şirketleri kullandığı, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para aktardığı belirlendi. Para transferlerinde kaynak olarak HAKMAR Şirketler Grubu'nun kullanıldığı tespit edildi.
Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zeki Doruk'un , özellikle FETÖ üyeliği kaydı bulunan ve örgüte sempati duymayı sürdüren kişileri şirket bünyesinde istihdam ettiği de soruşturma dosyasına girdi.
SAHA DAĞITIMI KURYE ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLDÜ
Güvenlik güçlerince uzun süredir izlenen ihraç polis memuru C.G.'nin, HAKMAR bünyesinde yasa dışı şekilde çalıştığı ve Zeki Doruk'un talimatıyla il il dolaşarak örgüt mensuplarına nakit para ulaştırdığı tespit edildi. C.G.'nin, FETÖ'nün mahrem yapılanmalarında görev almış ve bu nedenle ihraç edilmiş kişilere ile bu kişilerin yakın akrabalarına maddi destek sağladığı belirlendi.
FETÖ'ye finansman sağladıkları gerekçesiyle 9 ilde operasyon düzenlenen HAKMAR ve TATBAK şirketlerine kayyım atanırken, şirket faaliyetleri yargı denetimine alındı.
DOSYA MAHKEME AŞAMASINDA
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, 21'i tutuklu, 5'i tutuksuz olmak üzere 26 sanık yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.