Erden Timur soruşturmasında çarpıcı detay: Gayrimenkul trafiği ve MASAK raporu ortaya çıktı!

Bahis soruşturması kapsamında Galatasaray Spor Kulübü'nde yönetici olarak görev yapan NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un sorgusu sürüyor. "Yasa dışı bahis oynamak" ve "yasa dışı suç gelirlerini aklamak" suçları yöneltilen Timur'un şirketinin, bahis baronu Veysel Şahin'in kara para aklama yöntemi olan gayrimenkul alımsatımında kullandığına dikkat çekildi. MASAK'ın incelemelerine göre Timur, bahis baronu Veysel Şahin'e 24 daire sattığına ilişkin haber ve paylaşımlar yer aldı.

ŞAHİN BAĞLANTISI

Şahin'in Eyüp Ur isimli kişiyle şüpheli para hareketlerine ulaşıldı. Geliri olmayan Ur'a toplam 7 milyon 541 bin 792 lira (NEF 13 Merter 24 adet) açıklaması ile gönderildiği görüldü. Yasa dşı işlemler NEF'in Galatasaray sponsorluğuna da uzandı. Timur'un dikkat çeken işlemlerinden biri de Eyüpspor yöneticilerine oldu. 2023-2025 yıllarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Asbaşkanı Fatih Kulak'a firmalar aracılığı ile toplam 101 işlemde 1 milyar 300 milyon lira para transferi tesbit edildi.



YASA DIŞI BAHİS VE KUMARIN KILIFI 'GAYRİMENKUL ALIM SATIMI'

Timur'un yapılan incelemelerde yasa dışı bahis / kumar şüphesi kapsamında MASAK veri tabanında istihbari bilgi bulunan 109 gerçek/tüzel kişi ile para transferlerinin bulunduğu saptandı.