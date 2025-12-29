Başkan Erdoğan’ın sözü gerçeğe dönüştü! Deprem bölgesinde 455 bin konut teslim edildi

Asrın felaketi 11 ili yıktı. On binlerce insan hayatını kaybetti, yüzbinlerce konut ve işyeri yerle bir oldu, oturulamaz hale geldi. Çarşı pazar zarar gördü eko sistem ağır yara aldı. Depremin üzerinden henüz 3 yıl geçmeden 11 ilde yapılan hummalı çalışmalar meyvelerini verdi. 455 bin 357 konut ve işyeri depremzedelere teslim edildi. Başta Hatay olmak üzere illerdeki çarşı pazar yeniden hayat buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin hemen ardından verdiği söz hayata geçti, kimse sokakta kalmadı; insanlar yeni evlerine taşındı, esnaf kepenklerini yeniden açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da asrın dönüşümünü yerinde izledi. Aileleri ziyaret etti ve hatır sordu.

ERDOĞAN'IN MESAJI GÜVEN VERDİ

Asrın felaketinde oturdukları apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan ve yaralı olarak kurtulan Çayırcık ailesi, TOKİ tarafından Hatay'da Güldere mahallesinde yapılan yeni yuvalarına kavuştu. Matbaacılık yapan baba Muhammet Ali Çayırcık (47), "Cumhurbaşkanımız, 'Ben vatandaşımı sokakta bırakmam' sözü bana güven verdi. Her zaman olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız güvenimizi boşa çıkarmadı. Devletimiz herkesi ev sahibi yaptı" dedi.

Hatay'ın Antakya merkez Eneslik Mahallesi'nde 5 katlı binanın son katında oturan Muhammet Ali - Sabahat (41) Çayırcık ile çocukları Hidayet (21), Müzeyyen (18), Fatih (15) ve Ömer (9) depremde enkaz altında kaldı. Binanın en üst katta oturan aile yaralı şekilde kurtarıldı. TOKİ'nin yaptığı evlerin kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazanan aile 6 ay önce yeni yuvalarına yerleşti. Sabahat Çayırcık ise "Cumhurbaşkanımızın verdiği sözü tutacağından adım gibi emindim" diye konuştu.

'HAYALLERİMİZE KAVUŞTUK'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yle birlikte ev ziyaretinde bulunduğu 2 kız çocuğu sahibi Ömer - Esra Nur Karakuş çifti, yaşadığı mutluluğu anlattı. 'Müze Müdürlüğü'nde güvenlik amiri olan Ömer Karakuş (35), "İki hayalim vardı, birincisi yıkılan evimin yeniden yapılması, ikincisi Cumhurbaşkanımızla tanışmak. Rabbim iki hayalimi de kavuşmamı nasip etti, Bize kaç çocuğumuz olduğunu sordu. 2 evladımız olduğunu öğrenince 'Bu yeni eve bir çocuk daha yakışır' dedi. Çocuk sözü verdik" dedi.

'SEVİNÇTEN AĞLAYA AĞLAYA YENİ EVİME GELDİM'

TOKİ tarafından Hatay'da Güldere mahallesinde yapılan konutlarına taşınan Emine Alkaç, "Hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Evlerimizin teslim edileceğine emindik. AFAD'dan 'Kurada ev çıktı' diye mesaj geldi. Sevinçten ağlaya ağlaya evime geldim. Deprem olduğunda apartmandan dışarı bile çıkmıyoruz. Rabbim Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Allah'ım evi olmayanlara ev nasip etsin" diye konuştu.