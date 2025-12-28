Sabiha Gökçen'e nefes aldıracak adım! Yenilenen Terminal 1 hizmete açılıyor

Foto: Takvim.com.tr "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre Sabiha Gökçen Havalimanı'mızda 2023'ün ilk 11 ayında 33 milyon 716 bin yolcuya hizmet verilirken, 2025'in aynı döneminde yolcu sayısı yüzde 31 artarak 44 milyon 217 bine ulaştı. Sadece 11 ayda, 2024 yılının tamamında kırılan 41 milyon 449 bin yolcu rekorunu geride bıraktık. Yolcu talebinin artışını öngererek havalimanımızın kapasitesini artırmak için Terminal 1 Renovasyon Projesi'ni hayata geçirdik."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İKİ TERMİNAL BİNASI BAĞLANTI KÖPRÜSÜYLE BİRBİRİNE ENTEGRE EDİLDİ Bakan Uraloğlu, Terminal 1 Binası'nın 2009 yılına kadar Dış Hatlar Terminali olarak hizmet verdiğini hatırlattı. Bakan Uraloğlu, Terminal 1'in yenilenmesi kapsamında projeyi 3 faz halinde yürüttüklerini ve ilk fazın çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "İlk faz çalışmaları kapsamında, Ana Terminal Binası olarak mevcutta kullanmaya devam ettiğimiz Terminal 2, Terminal 1 ile yaklaşık 240 metre uzunluğunda ve 10,5 metre genişliğinde inşa edilen bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi. Bu sayede Terminal 1, Ana Terminal Binası'nın uydu terminali konumuna geldi." açıklamasında bulundu.

Foto: Takvim.com.tr TOPLAM OTOPARK KAPASİTESİ 5 BİN 836 ARACA ÇIKARILDI



Terminal 2 – Terminal 1 Entegrasyon Projesi kapsamında hayata geçirilen Bütüncül Otopark düzenlemesiyle de Terminal 2 otopark kapasitesinin yapılan ilave açık otopark alanı ile 5 bin 229 araca çıkarıldığını kaydeden Uraloğlu, "Terminal 1 Otopark araç kapasitesi yapılan ilaveler ile birlikte 607 araca yükseldi. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'nın toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca çıkarıldı. Ayrıca, metro çıkışına entegre 13 duraklı şehirler arası otobüs transfer alanı ile kara tarafı ulaşımı güçlendirildi. Bu düzenleme ile yolcuların metro–otobüs–terminal geçişleri daha hızlı ve konforlu hale getirildi." dedi.

Yeni terminal bağlantısı "UZAK UÇAK BEKLEME SALONU 2 BİN 560 METREKARE OTURUM ALANINA SAHİP" Faz 1 ile açılışı yapılacak Uzak Uçak Bekleme Salonu'nun 2 bin 560 metrekare oturum alanına sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bu salon, aynı anda 10 uçağa hizmet verebilecek kapasitede; 5 adet çıkış kapısı, 150 metrekare Duty Free alanı, 100 metrekare yemek-içecek kioskları, 430 metrekare çocuk oyun alanı, 400 metrekare ıslak hacim, mescit ve ihram giyinme alanlarıyla yolcularımıza eşsiz bir deneyim sunacak." şeklinde konuştu.