Sabiha Gökçen'e nefes aldıracak adım! Yenilenen Terminal 1 hizmete açılıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kapasite ve yolcu konforunu artıracak Terminal 1 Renovasyon Projesi’nin ilk fazı yarın hizmete giriyor. Proje kapsamında Ana Terminal ile Terminal 1, 240 metrelik bağlantı köprüsüyle entegre edilirken, 2 bin 560 metrekarelik uzak uçak bekleme salonu da yolcuların kullanımına sunulacak. Faz 2 ve Faz 3’ün tamamlanmasıyla havalimanına yıllık 5,5 milyon ilave yolcu kapasitesi kazandırılması hedefleniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı "Terminal 1 Renovasyon Projesi 1. Faz Açılış Töreni" yarın gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İlk faz çalışmaları kapsamında, Ana Terminal Binası olarak mevcutta kullanmaya devam ettiğimiz Terminal 2, Terminal 1 ile yaklaşık 240 metre uzunluğunda ve 10,5 metre genişliğinde inşa edilen bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi" dedi.

TERMİNAL 1 RENOVASYON PROJESİNİN İLK FAZLI HİZMETE AÇILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin ilk fazını, 29 Aralık Pazartesi günü hizmete açacaklarını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, çalışmaların T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) iş birliğinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 2024'TE 41,4 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCUYA HİZMET VERDİ

Bakan Uraloğlu, son yıllarda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda artan yolcu talebine dikkati çekti. Bakan Uraloğlu, havalimanında 2024 yılında 41,4 milyondan fazla yolcuya hizmet sunulduğunu hatırlatarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre Sabiha Gökçen Havalimanı'mızda 2023'ün ilk 11 ayında 33 milyon 716 bin yolcuya hizmet verilirken, 2025'in aynı döneminde yolcu sayısı yüzde 31 artarak 44 milyon 217 bine ulaştı. Sadece 11 ayda, 2024 yılının tamamında kırılan 41 milyon 449 bin yolcu rekorunu geride bıraktık. Yolcu talebinin artışını öngererek havalimanımızın kapasitesini artırmak için Terminal 1 Renovasyon Projesi'ni hayata geçirdik."

İKİ TERMİNAL BİNASI BAĞLANTI KÖPRÜSÜYLE BİRBİRİNE ENTEGRE EDİLDİ

Bakan Uraloğlu, Terminal 1 Binası'nın 2009 yılına kadar Dış Hatlar Terminali olarak hizmet verdiğini hatırlattı. Bakan Uraloğlu, Terminal 1'in yenilenmesi kapsamında projeyi 3 faz halinde yürüttüklerini ve ilk fazın çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "İlk faz çalışmaları kapsamında, Ana Terminal Binası olarak mevcutta kullanmaya devam ettiğimiz Terminal 2, Terminal 1 ile yaklaşık 240 metre uzunluğunda ve 10,5 metre genişliğinde inşa edilen bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi. Bu sayede Terminal 1, Ana Terminal Binası'nın uydu terminali konumuna geldi." açıklamasında bulundu.

TOPLAM OTOPARK KAPASİTESİ 5 BİN 836 ARACA ÇIKARILDI

Terminal 2 – Terminal 1 Entegrasyon Projesi kapsamında hayata geçirilen Bütüncül Otopark düzenlemesiyle de Terminal 2 otopark kapasitesinin yapılan ilave açık otopark alanı ile 5 bin 229 araca çıkarıldığını kaydeden Uraloğlu, "Terminal 1 Otopark araç kapasitesi yapılan ilaveler ile birlikte 607 araca yükseldi. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'nın toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca çıkarıldı. Ayrıca, metro çıkışına entegre 13 duraklı şehirler arası otobüs transfer alanı ile kara tarafı ulaşımı güçlendirildi. Bu düzenleme ile yolcuların metro–otobüs–terminal geçişleri daha hızlı ve konforlu hale getirildi." dedi.

"UZAK UÇAK BEKLEME SALONU 2 BİN 560 METREKARE OTURUM ALANINA SAHİP"

Faz 1 ile açılışı yapılacak Uzak Uçak Bekleme Salonu'nun 2 bin 560 metrekare oturum alanına sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bu salon, aynı anda 10 uçağa hizmet verebilecek kapasitede; 5 adet çıkış kapısı, 150 metrekare Duty Free alanı, 100 metrekare yemek-içecek kioskları, 430 metrekare çocuk oyun alanı, 400 metrekare ıslak hacim, mescit ve ihram giyinme alanlarıyla yolcularımıza eşsiz bir deneyim sunacak." şeklinde konuştu.

TERMİNAL 1 HAVALİMANINA YILLIK İLAVE 5,5 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ KAZANDIRACAK

Bakan Uraloğlu, Faz 2 ve Faz 3'te devam eden çalışmaların da tamamlanması ile birlikte Terminal 1'in, havalimanına yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi de kazandıracağını söyledi.

Uraloğlu, "Terminal 1 Renovasyon Projesi ile havalimanımız hem kapasite hem konfor açısından büyük bir ivme kazanacak." ifadesini kullandı.

