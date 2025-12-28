PODCAST CANLI YAYIN

Milli Savunma Bakanlığı 2025 faaliyetlerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin yayımladığı videoyla terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığını duyurdu; hudut güvenliği ve arama-tarama faaliyetlerinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin bir video yayımlayarak terörle mücadelede yeni bir döneme girildiğini duyurdu. Bakanlık, yıl boyunca yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından paylaşılan videoda, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2025 boyunca yürütülen faaliyetlere yer verildi. Paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı olarak 2025 yılında da daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için faaliyetlerimizi azim ve kararlılıkla sürdürdük" denildi.

TERÖRLE MÜCADELE YENİ BİR SÜREÇ BAŞLADI

Açıklamada, terörle mücadeleden hudut güvenliğine, Mavi ve Gök Vatan'daki hak ve menfaatlerin korunmasından dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına verilen desteğe kadar birçok alanda çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. 2025'in terörle mücadelede yeni bir sürecin başlangıcı olduğuna dikkat çekilerek, "2025 yılı aynı zamanda terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu" ifadesi kullanıldı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Paylaşımda, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda arazi arama tarama, mağara, sığınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları da her zamanki kararlılıkla devam etti" denildi. Hudut güvenliğine ilişkin bölümde ise, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'Hudut namustur' anlayışıyla ülkemizin sınırlarını 7/24 esasıyla korumaya devam ediyor" vurgusu yapıldı.

HER KARIŞ SINIR HATTI 7/24 İZLENİYOR

Açıklamada ayrıca, "Her karış toprak, geçit ve sınır hattı yüksek teknolojinin yanı sıra Mehmetçiğimizin vefakar nöbetleriyle izleniyor" denilerek sınır güvenliğinde alınan tedbirlerin süreceği belirtildi. Son olarak, "Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için sınır güvenliğinde etkin güvenlik tedbirleri almaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

