Milli Savunma Bakanlığı 2025 faaliyetlerini paylaştı

Bakanlığın sanal medya hesabından paylaşılan videoda, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2025 boyunca yürütülen faaliyetlere yer verildi. Paylaşımda , "Milli Savunma Bakanlığı olarak 2025 yılında da daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için faaliyetlerimizi azim ve kararlılıkla sürdürdük " denildi.

MSB 2025'in z raporunu yayımladı

TERÖRLE MÜCADELE YENİ BİR SÜREÇ BAŞLADI

Açıklamada, terörle mücadeleden hudut güvenliğine, Mavi ve Gök Vatan'daki hak ve menfaatlerin korunmasından dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına verilen desteğe kadar birçok alanda çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. 2025'in terörle mücadelede yeni bir sürecin başlangıcı olduğuna dikkat çekilerek, "2025 yılı aynı zamanda terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu" ifadesi kullanıldı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Paylaşımda, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda arazi arama tarama, mağara, sığınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları da her zamanki kararlılıkla devam etti" denildi. Hudut güvenliğine ilişkin bölümde ise, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'Hudut namustur' anlayışıyla ülkemizin sınırlarını 7/24 esasıyla korumaya devam ediyor" vurgusu yapıldı.