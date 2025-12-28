İstanbul’da uyuşturucu rezaleti! Fenomenler ve iş insanları cezaevine gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "uyuşturucu partisi düzenleyenlere" yönelik yapılan soruşturmada, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda aralarında, model ve Influencer Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, FLO Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, Tosmur Group'ta Başkanvekili iş insanı Mehmet Tosmur ve MOMO restoranın sahibi iş insanı Hamdi Burak Beşer'in bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; kokain, esrar ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirilmişti. Adliyeye sevk edilen Mahmut Uğur Ziylan ve Hamdi Burak Beşer "Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasını kolaylaştırma" suçundan tutuklandı.



17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkan Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, İhsan Aygün, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Işıl Işık, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt cezaevine gönderildi. Öte yandan fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Haber: Deniz Yusufoğlu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN