İletişim Başkanlığı’ndan THY iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı, THY’ye ait bir uçağın misilleme endişesiyle Libya’ya iniş yapmaktan vazgeçtiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, seferin hava koşulları nedeniyle yönlendirildiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "THY'ye ait bir yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya'ya iniş yapmaktan vazgeçtiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MİSİLLEME YALANI PATLADI

Başkanlıktan yapılan açıklamada, 24 Aralık 2025 tarihli TK641 İstanbul–Bingazi seferinin, varış meydanındaki rüzgar koşullarının operasyonel limitlerin üzerine çıkması nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi. Söz konusu uçuşun rota değişikliğinin başka herhangi bir nedenle yapılmadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, belirtilen tarihten sonraki günlerde Libya seferlerinin planlandığı şekilde ve normal akışında sürdüğü kaydedildi.

İletişim Başkanlığı, yaşanan elim bir kaza üzerinden dost ve kardeş Libya ile ilişkileri zedelemeyi amaçlayan dezenformasyon içerikli asılsız iddialara kamuoyunun itibar etmemesi çağrısında bulundu.

