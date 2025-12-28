PODCAST CANLI YAYIN

Çocuklar için Meclis'ten kapsamlı çalışma! Yeni bir bakanlık mı kuruluyor?

TBMM Çocukların Şiddet ve İstismardan Korunmasına Yönelik Araştırma Komisyonu’nun tamamladığı taslak raporda, çocukların korunmasına yönelik dikkat çekici öneriler yer alıyor. Raporda Çocukları Koruma Bakanlığı kurulması, cinsel suç hükümlülerinin ceza sonrası da takip edilmesi ve sosyal medyada çocuklara yönelik yapay zekâ destekli denetimlerin hayata geçirilmesi öne çıkıyor.

Giriş Tarihi:
Çocuklar için Meclis'ten kapsamlı çalışma! Yeni bir bakanlık mı kuruluyor?

TBMM Çocukların Şiddet ve İstismardan Korunmasına Yönelik Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Komisyon 3 aylık rutin süresinin ardından 1 aylık ek sürede çalışmalarına tamamlayarak 162 maddeden oluşan taslak raporunu tamamladı.

ÇOCUKLARI KORUMA BAKANLIĞI MI KURULACAK?

Raporda öne çıkan öneriler içinde, Çocukları Koruma Bakanlığı veya Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir birimin kurulması önerisi yer aldı. Ayrıca cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hükümlü olanlara yönelik takibin cezaevinden sonra da devam etmesi önerildi.

Foto: Takvim.com.trFoto: Takvim.com.tr

KOMİSYONDAN 162 ÖNERİ

Komisyonun raporda sunduğu 162 öneriden bazıları şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde daimi bir "Çocuk Hakları Komisyonu" kurulmalıdır.

Özel gereksinimi olan çocuklar, şiddet, istismar ve ihmal açısından daha fazla risk altında olduklarından, bu gruba yönelik farkındalık çalışmaları her engel türüne uygun olarak kapsamlı olmalı, öğretmen, veli ve uzmanlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlanmalıdır.

Sosyal medya ve dijital platformlar, yapay zekâ destekli içerik denetimi, hızlı bildirim değerlendirme mekanizmaları ve çocuk haklarına dayalı tasarım ilkeleri gibi koruyucu sistemler hayata geçirmelidir.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
65 milyon dolarlık şaibe! Ela Rümeysa Cebeci ile anılan Serdar Bilgili'ye "naylon fatura" suçlaması: Organize vergi kaçakçılığı iddiası
Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli zammında! TAKVİM kalem kalem hesapladı...
İstanbul’da yoğun kar alarmı: İzlanda soğukları ile -1’i göreceğiz! O ilçelere lapa lapa yağacak
Zehirli ağ! İş adamları alan açtı fenomenler uyuşturucu trafiğini büyüttü: Doları rulo yapıp poşetten çektiler
Gazze'de çadırlar sular altında kaldı! Yürek yakan manzara: Çamur içinde yalın ayak çocuklar
CHP'li Yavaş'ın 1 milyarlık reklam vurgunu için soruşturma izni talep edildi!
Washington–Tel Aviv Arasında kayıp silah skandalı: Kayıp 4 milyon mühimmat nerede?
Fenerbahçe Galatasaray'ın eski futbolcusunu istiyor! Transferde dev sürpriz
Yeni yılda elektrik ve doğal gaza zam yok! Türkiye Avrupa'da en ucuz gaz kullanan üçüncü ülke oldu
Murat Kekilli Gazze için haykırdı! "Ucunde ne olursa olsun Filistin için konuşacağım"
Rapor yayımlandı! İsrail Gazze'de gazetecilerin ailelerini de öldürdü: Hakikatin sesini kesmek için sistematik soykırım
Asrın inşasında 455 bin konut tamam! Başkan Erdoğan: Deprem turistleri yok biz buradayız
Esenyurt’ta servis aracı şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
CHP'li Mansur Yavaş verdiği sözleri unuttu! Ulaşımdan sonra otoparklara rekor zam geldi...
Futbolda FETÖ operasyonu: Lütfi Arıboğan Baransu ile irtibatı reddetti
Asrın inşasından asrın ihyasına! "6 Şubat depremleri" bölgesinde 455 bin konut teslim edildi
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Hatay'da tarihi mesaj: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan'dır!
İBB'den aynı işe iki kere ödeme! 3,5 milyarlık kamu zararı!
Kar yağışı ulaşımı vurdu: Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
Galatasaray'a Madrid'den çifte star!