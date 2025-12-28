CHP'li Bayrampaşa Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu! 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Albayrak, CHP Bayrampaşa ilçe yönetiminden Bekir Ö., iş insanı İbrahim A. ve şoför Hakan K. "ihaleye fesat karıştırmak", "irtikap" ve "rüşvet" ile suçlanıyor.

